Maribel Guardia aclara rumores sobre custodia y revela cómo se asegura de que su nieto está bien. (Instagram)

Maribel Guardia rompió el silencio sobre los rumores que aseguraban que había pedido la custodia y manutención de su nieto, José Julián.

En un video compartido por Despierta América, la actriz explicó con sinceridad su posición y cómo mantiene la tranquilidad respecto al bienestar del niño, a pesar de no poder verlo.

“Eso no es así, ese niño yo lo amo con toda mi alma, desde que nació es un pedazo de mi hijo, tiene mi sangre, daría parte de mi vida por José Julián, con todo mi amor y todo lo que necesitara, pero me dijeron que no.

“El niño debe estar bien, yo no sé nada, por ustedes me entero de que está bien y eso me da tranquilidad. Yo algún día le pido a Dios poder verlo”, afirmó Guardia.

La artista dejó en claro que nunca solicitó la custodia ni la manutención, desmintiendo así los comentarios que en algún momento hizo Imelda sobre el tema.

Su único interés es que su nieto esté bien y seguro, y confía en los periodistas para mantenerse informada sobre su estado.

Con estas declaraciones, Maribel Guardia demuestra que el amor de un abuelo puede superar la distancia y las complicaciones legales, y que su prioridad absoluta sigue siendo el bienestar de José Julián.