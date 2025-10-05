Teleguía Farándula

Video: LuisGa de Los Ajenos se llevó un gran susto mientras estaba en una reunión de amigos

El cantante nacional vivió un momento inesperado en una reunión de amigos cuando un mago adivinó la palabra que él pensaba

Por Fabiola Montoya Salas
Luis Gabriel Loría, mejor conocido como LuisGa, cantante y líder del grupo Los Ajenos, estuvo en el podcast Aquí entre nos de La Teja
LuisGa se llevó un gran susto. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

El cantante nacional LuisGa, de Los Ajenos, vivió un momento que aceleró su corazón durante una reunión de amigos. Todo ocurrió cuando el mago Samuel Picado, también presente en el encuentro, lo invitó a participar en un truco de magia que dejó al artista completamente sorprendido.

Según se ve en un video compartido por el mago en redes sociales, Samuel le entregó a LuisGa una carta en blanco y le pidió que pensara en una palabra o número. Mientras el cantante sostenía la carta, el mago comenzó a adivinar letra por letra lo que él estaba pensando.

Lo que más impactó a LuisGa fue cuando el mago anunció que la palabra elegida era “estetoscopio”, y al revisar la carta, esta efectivamente estaba escrita, pese a que parecía completamente en blanco.

El cantante nacional no pudo contener su sorpresa: se levantó de la silla visiblemente asustado, mientras los demás invitados reaccionaban entre risas y asombro ante el truco que parecía imposible.

LuisGa se llevó tremendo susto con un mago.
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

