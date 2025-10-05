Video: LuisGa de Los Ajenos se llevó un gran susto mientras estaba en una reunión de amigos

LuisGa se llevó un gran susto. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

El cantante nacional LuisGa, de Los Ajenos, vivió un momento que aceleró su corazón durante una reunión de amigos. Todo ocurrió cuando el mago Samuel Picado, también presente en el encuentro, lo invitó a participar en un truco de magia que dejó al artista completamente sorprendido.

LEA MÁS: LuisGa, de Los Ajenos, lleva meses sobrio tras fuerte susto que casi lo lleva a la muerte por cirrosis

Según se ve en un video compartido por el mago en redes sociales, Samuel le entregó a LuisGa una carta en blanco y le pidió que pensara en una palabra o número. Mientras el cantante sostenía la carta, el mago comenzó a adivinar letra por letra lo que él estaba pensando.

LEA MÁS: Cantante Kavvo confiesa que está dejando un vicio que lo tenía atrapado

Lo que más impactó a LuisGa fue cuando el mago anunció que la palabra elegida era “estetoscopio”, y al revisar la carta, esta efectivamente estaba escrita, pese a que parecía completamente en blanco.

LEA MÁS: LuisGa Loría, de Los Ajenos, grita a los cuatro vientos la noticia que lo tiene como loco

El cantante nacional no pudo contener su sorpresa: se levantó de la silla visiblemente asustado, mientras los demás invitados reaccionaban entre risas y asombro ante el truco que parecía imposible.