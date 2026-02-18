Ataque de un therian a menor de edad genera alarma y debate internacional

Los therians surgieron en la década de los años noventa, pero en los últimos meses han retomado fuerza hasta convertirse en una tendencia de alcance internacional.

En redes sociales se han viralizado videos de personas que se supuestamente se perciben como animales, utilizan disfraces y actúan como tales, lo que ha generado curiosidad, pero también controversia.

En este contexto, una mujer dio a conocer el pasado 11 de febrero que su hija fue víctima de un ataque por parte de un therian en Córdoba, Argentina.

Los therians han generado debate en redes. (Canva/Canva)

Según su testimonio, la adolescente de 14 años caminaba por la calle cuando fue abordada por un grupo de tres o cuatro personas con máscaras de lobos y perros.

Relato de los hechos

De acuerdo con su versión, los individuos se acercaron a la menor, la olfatearon y, posteriormente, uno de ellos la mordió en el tobillo.

Al inicio, la joven pensó que se trataba de una broma, sin imaginar que la situación terminaría en una agresión física. La adolescente no conocía la existencia de los therian hasta que el tema se volvió viral en medios y plataformas digitales.

Impacto emocional y repercusión mediática

El miedo impidió que la menor no hablara sobre lo ocurrido y solo solicitaba ser acompañada a su centro educativo.

La madre relató el caso en una entrevista con la radio Somos el Norte, información que posteriormente fue compartida por Infobae. El hecho ha intensificado el debate sobre los límites de esta manifestación y la seguridad de las personas.