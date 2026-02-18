Farándula

Tom Noonan, actor de Robocop y Manhunter, muere a los 74 años y deja una huella imborrable en el cine

Tom Noonan construyó una carrera sólida como actor, guionista y director

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El actor, guionista y director estadounidense Tom Noonan falleció a los 74 años.

La noticia fue confirmada este 18 de febrero por medios internacionales, aunque su deceso habría ocurrido el pasado 14 de febrero. Hasta el momento, no se ha comunicado la causa de su muerte.

Papeles que marcaron su carrera cinematográfica

Tom es recordado por su participación en producciones como Manhunter, RoboCop 2, The Monster Squad y Heat. Sus interpretaciones se caracterizaron por una presencia inquietante y una gran profundidad emocional, lo que lo convirtió en un referente del cine de género.

Fotografía: Instagram Tom Noonan
El actor falleció a los 74 años. Fotografía: Instagram Tom Noonan (Instagram/Captura)

Del teatro al cine y la televisión

Antes de consolidarse en el cine, Noonan inició su trayectoria en el teatro, participando en montajes como Buried Child de Sam Shepard.

Más adelante amplió su carrera como actor, además de desempeñarse como guionista y director, con obras como What Happened Was y The Wife, ambas adaptadas al cine.

Reconocimiento y legado artístico

En televisión, tuvo apariciones en series como The X-Files, Law & Order: Criminal Intent, Law & Order: Special Victims Unit, CSI: Crime Scene Investigation, Damages y Hell on Wheels.

Tras conocerse la noticia, el director Fred Dekker destacó el impacto creativo de Noonan, recordando su interpretación del monstruo de Frankenstein en The Monster Squad. Su legado permanece como una figura influyente del cine contemporáneo.

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

