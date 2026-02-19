Chofer de plataforma negó servicio a mujer que aseguraba ser un perro y le dio una poderosa razón

La tendencia de los therians continúa provocando debate entre los usuarios de redes sociales, luego de que se difundiera un nuevo video viral ocurrido en Ecuador.

En las imágenes tomadas desde la cámara de un carro se observa a una mujer que solicitó un servicio en una plataforma de transporte y aseguró identificarse como un perro, situación que terminó con su descenso del vehículo.

LEA MÁS: Ataque de un therian a menor de edad genera alarma y debate internacional

El momento que quedó grabado en video

En el clip, se ve que la pasajera aborda el automóvil con el rostro maquillado y una cadena similar a una correa. Al sentarse, comienza a ladrar y adopta posturas asociadas a un perro, lo que desconcierta al conductor, quien inicialmente cree que se trata de una broma.

La mujer se ha hecho viral en Instagram y TikTok. Foto: Los Can de Tele (Los Can de Tele/TikTok)

Posteriormente, la mujer explica que se identifica como un galgo español y le advierte que podría morderlo si se molesta.

LEA MÁS: Aparece el primer therian que busca ser “adoptado” y provoca debate en redes

La reacción del conductor

El chofer le consulta su destino y ella responde que se dirige a reunirse con su manada, a la que describe como una comunidad. Luego de su extraño comportamiento, el conductor decide finalizar el viaje.

“Entonces, déjeme le comento, Daisy, este servicio es Uber X y es para personas. Le pido que se baje de mi carro y tiene que pedir algo que se llama Uber Pet. Es que Uber X no es Uber perro, ni animal, así que le pido por favor que se baje, si no la voy a tener que bañar”, le dice el chofer.

La mujer finalmente se baja del vehículo, no sin antes amenazar con morderlo y llamar a otros miembros de su grupo.

Una tendencia

En los últimos días, este fenómeno ha sido tema de conversación digital, con casos que van desde personas que se ofrecen en adopción hasta episodios polémicos registrados en distintos países de la región.