Nacional

Donald Trump anuncia un nuevo arancel tras decisión de Corte Suprema de EE.UU.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló la política arancelaria de Donald Trump, pero el mandatario anunció un nuevo arancel global

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció nuevos aranceles después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara la otra política arancelaria que había impuesto a países como Costa Rica, México, Canadá y China.

LEA MÁS: Abraham Guix enfrenta grave enfermedad y necesita apoyo para operarse en Argentina

El Tribunal Supremo determinó que los aranceles que el mandatario estadounidense había impuesto, como el 15% a los productos de Costa Rica, son ilegales.

Trump se basó en la ley de poderes de emergencia internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer los aranceles; sin embargo, la Corte Suprema indicó que esta legislación no le autorizaba hacerlo.

WASHINGTON, DC - FEBRUARY 20: U.S. President Donald Trump speaks during a press briefing held at the White House February 20, 2026 in Washington, DC. The U.S. Supreme Court today ruled against Trump�s use of emergency powers to implement international trade tariffs, a central portion of the administration�s core economic policy. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump anunció un nuevo arancel global del 10%; Costa Rica sería uno de los países afectados. Foto: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP (KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP)

La decisión del tribunal enfureció al mandatario, quien anunció, horas después, un nuevo paquete de aranceles, que aplicarían también a Costa Rica.

El presidente recurrirá a tres leyes, principalmente el Código Comercial aprobado en 1974, para imponer un arancel “global” del 10% a los productos.

“Todos los aranceles de seguridad nacional siguen totalmente en vigor. Y voy a poner un arancel global de 10%”, dijo Trump.

De acuerdo con el medio DW, la ley que el estadounidense usará para imponer esta medida solo permite incrementar aranceles hasta un 15% y en períodos de 150 días.

LEA MÁS: Esta es la razón por la que Volaris canceló tres rutas en Costa Rica

Seis votos contra Trump

Con un total de seis votos contra tres, la Corte Suprema de EE.UU. anuló la política arancelaria anterior que había impuesto Trump.

El tribunal señaló que el presidente violó la ley federal al imponer los aranceles.

Contenedores de carga en el puerto de Keelung, Keelung, este 7 de agosto. Decenas de economías de todo el mundo, incluyendo la Unión Europea y la India, se enfrentan a aranceles estadounidenses más altos desde este día. Fotografía:
La Corte Suprema de EE.UU. anuló la política arancelaria que Trump había impuesto, que implicaba un 15% de aranceles a los productos de Costa Rica. (I-HWA CHENG/AFP)

“El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, mencionó John Roberts, presidente de la Corte Suprema.

La anulación de los aranceles no aplica a la industria automovilística, acero o aluminio, según medios internacionales.

LEA MÁS: Municipalidad en Costa Rica tuvo que salir a aclarar situación tras un anuncio sobre therians

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
arancelesDonald TrumpCorte Suprema de Estados UnidosCosta Rica
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.