Donald Trump anuncia un nuevo arancel tras decisión de Corte Suprema de EE.UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció nuevos aranceles después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara la otra política arancelaria que había impuesto a países como Costa Rica, México, Canadá y China.

El Tribunal Supremo determinó que los aranceles que el mandatario estadounidense había impuesto, como el 15% a los productos de Costa Rica, son ilegales.

Trump se basó en la ley de poderes de emergencia internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer los aranceles; sin embargo, la Corte Suprema indicó que esta legislación no le autorizaba hacerlo.

Donald Trump anunció un nuevo arancel global del 10%; Costa Rica sería uno de los países afectados. Foto: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP (KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP)

La decisión del tribunal enfureció al mandatario, quien anunció, horas después, un nuevo paquete de aranceles, que aplicarían también a Costa Rica.

El presidente recurrirá a tres leyes, principalmente el Código Comercial aprobado en 1974, para imponer un arancel “global” del 10% a los productos.

“Todos los aranceles de seguridad nacional siguen totalmente en vigor. Y voy a poner un arancel global de 10%”, dijo Trump.

De acuerdo con el medio DW, la ley que el estadounidense usará para imponer esta medida solo permite incrementar aranceles hasta un 15% y en períodos de 150 días.

Seis votos contra Trump

Con un total de seis votos contra tres, la Corte Suprema de EE.UU. anuló la política arancelaria anterior que había impuesto Trump.

El tribunal señaló que el presidente violó la ley federal al imponer los aranceles.

La Corte Suprema de EE.UU. anuló la política arancelaria que Trump había impuesto, que implicaba un 15% de aranceles a los productos de Costa Rica. (I-HWA CHENG/AFP)

“El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, mencionó John Roberts, presidente de la Corte Suprema.

La anulación de los aranceles no aplica a la industria automovilística, acero o aluminio, según medios internacionales.

