Municipalidad en Costa Rica tuvo que salir a aclarar situación tras un anuncio sobre therians

La creciente visibilidad de los therians, personas que se identifican como animales, ha provocado que por redes sociales se compartan supuestas actividades y encuentros.

Esta situación ha llevado a que algunas municipalidades tuvieran que aclarar públicamente información falsa, como ocurrió con la Municipalidad de Pococí.

Comunicado oficial de la municipalidad

“La Municipalidad de Pococí informa a la ciudadanía que la imagen relacionada con una supuesta actividad denominada ‘Reunión Therian’ es falsa y no cuenta con ningún tipo de autorización por parte del Concejo Municipal.

En Pococí hubo rumores de una supuesta reunión de therians. (Inteligencia Artificial/ChatGPT)

“Solicitamos a la población evitar compartir o difundir dicha imagen en redes sociales u otros medios, con el fin de prevenir confusión y desinformación”, informó la entidad.

Llamado a informarse por vías oficiales

Es importante recurrir únicamente a canales oficiales para confirmar eventos y anuncios públicos, evitando así la desinformación en redes.