Nacional

Municipalidad en Costa Rica tuvo que salir a aclarar situación tras un anuncio sobre therians

La circulación de una imagen sobre una reunión de therians obligó a la Municipalidad de Pococí a pronunciarse

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

La creciente visibilidad de los therians, personas que se identifican como animales, ha provocado que por redes sociales se compartan supuestas actividades y encuentros.

Esta situación ha llevado a que algunas municipalidades tuvieran que aclarar públicamente información falsa, como ocurrió con la Municipalidad de Pococí.

LEA MÁS: Municipalidad de Vásquez de Coronado reacciona ante los “convivios therian” y toma esta decisión

Comunicado oficial de la municipalidad

“La Municipalidad de Pococí informa a la ciudadanía que la imagen relacionada con una supuesta actividad denominada ‘Reunión Therian’ es falsa y no cuenta con ningún tipo de autorización por parte del Concejo Municipal.

Imagen creada con IA
En Pococí hubo rumores de una supuesta reunión de therians. (Inteligencia Artificial/ChatGPT)

LEA MÁS: Esta es la razón por la que Volaris canceló tres rutas en Costa Rica

“Solicitamos a la población evitar compartir o difundir dicha imagen en redes sociales u otros medios, con el fin de prevenir confusión y desinformación”, informó la entidad.

Llamado a informarse por vías oficiales

Es importante recurrir únicamente a canales oficiales para confirmar eventos y anuncios públicos, evitando así la desinformación en redes.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
TheriansMunicipalidad de PococíReunión
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.