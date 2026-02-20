Farándula

Influencer anuncia que creará fundación para therians y genera debate en redes sociales

El creador de contenido Carlos Name aseguró que impulsará una fundación para los therians

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Carlos Name, reconocido creador de contenido mexicano, se comprometió a crear una fundación para los therians, personas que se identifican con animales.

El anuncio fue realizado de forma pública por medio de un video en su cuenta de TikTok y rápidamente se viralizó.

LEA MÁS: Aparece el primer therian que busca ser “adoptado” y provoca debate en redes

En su defensa

“Absolutamente todos los therians merecen respeto y yo me comprometo a crear una fundación ante notario público para defenderlos.

“Y a ver, no le hacen daño a nadie, andan jugando y persiguiéndose en el césped, andan por allá oliéndose las colas, viviendo su momento, siendo libres”, señaló.

Instagram: Carlos Name
Instagram: Carlos Name (Carlos Name/Instagram)

LEA MÁS: Este es el tajante freno que el Colegio de Veterinarios pone a therians en Costa Rica

El influencer expresó que le gusta el estilo de vida que llevan y que, independientemente de su preferencia, siguen siendo seres humanos.

Postura y límites expuestos

Entre los puntos que abordó, Name indicó que no respalda a los therians que incurren en comportamientos que puedan poner en riesgo a otras personas.

therians
Foto: El Comercio (el comercio /captura)

Mencionó que no está de acuerdo con quienes se identifican como zorros y ladran o con aquellos que muerden a niños, marcando una diferencia entre la libre expresión y las conductas violentas.

“Vivan los therians y los queremos libres y seguros”, finalizó.

@carlos_name

Los therians son súper tiernos! Hay que cuidarlos y defenderlos de toda la maldad que están viviendo!

♬ Spooky, horror music. Japanese style Western style - SuzuhaYumi
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
TherianTiktokerInfluencerCarlos NameMéxico
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.