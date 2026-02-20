Influencer anuncia que creará fundación para therians y genera debate en redes sociales

Carlos Name, reconocido creador de contenido mexicano, se comprometió a crear una fundación para los therians, personas que se identifican con animales.

El anuncio fue realizado de forma pública por medio de un video en su cuenta de TikTok y rápidamente se viralizó.

LEA MÁS: Aparece el primer therian que busca ser “adoptado” y provoca debate en redes

En su defensa

“Absolutamente todos los therians merecen respeto y yo me comprometo a crear una fundación ante notario público para defenderlos.

“Y a ver, no le hacen daño a nadie, andan jugando y persiguiéndose en el césped, andan por allá oliéndose las colas, viviendo su momento, siendo libres”, señaló.

Instagram: Carlos Name (Carlos Name/Instagram)

LEA MÁS: Este es el tajante freno que el Colegio de Veterinarios pone a therians en Costa Rica

El influencer expresó que le gusta el estilo de vida que llevan y que, independientemente de su preferencia, siguen siendo seres humanos.

Postura y límites expuestos

Entre los puntos que abordó, Name indicó que no respalda a los therians que incurren en comportamientos que puedan poner en riesgo a otras personas.

Foto: El Comercio (el comercio /captura)

Mencionó que no está de acuerdo con quienes se identifican como zorros y ladran o con aquellos que muerden a niños, marcando una diferencia entre la libre expresión y las conductas violentas.

“Vivan los therians y los queremos libres y seguros”, finalizó.