¿Despedirán a docentes por cambio en el tamaño de los grupos por cada nivel? MEP aclara dudas

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció hace unas semanas un importante cambio en los centros educativos: la reducción del tamaño de los grupos por cada nivel.

Este cambio ha generado dudas, por ejemplo, si implicaba el despido de los docentes o la apertura de más plazas, la modificación del calendario escolar y, lo más importante, si aplicaba de forma automática en todos los centros educativos.

Leonardo Sánchez, ministro de Educación Pública, informó que los grupos en preescolar iban a disminuir de 25 estudiantes a 18, mientras que en primaria, iban a pasar de ser grupos de 35 estudiantes a un máximo de 25 en una misma aula.

El Ministerio de Educación Pública señaló que la reducción del tamaño de los grupos por cada nivel no se aplicará en todos los centros educativos de forma automática. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el caso de secundaria, los grupos de 40 jóvenes iban a pasar a ser de 25 estudiantes por sección.

Según la resolución MEP-0248-2026, este cambio no aplica de forma automática en todos los centros educativos, sino que la reducción del tamaño de los grupos se aplicaría de acuerdo con las condiciones de cada escuela o colegio, por lo que es progresivo.

El MEP indicó que los centros educativos que no presenten disminución de matrícula o que la matrícula se mantenga o aumente sin necesidad de reorganizar los grupos, pueden continuar aplicando los rangos previstos en la resolución MEP-2728-2017, es decir, los rangos anteriores se mantendrán.

Los nuevos rangos mencionados por el ministro se aplicarán si hay una disminución de matrícula conforme a los censos oficiales y hay una necesidad de reorganizar los grupos.

Sin embargo, para aplicar este cambio de rangos de matrícula, se necesita verificar la capacidad locativa adecuada y las condiciones de la infraestructura del centro educativo que garanticen seguridad y calidad pedagógica.

Asimismo, se requiere de la disponibilidad de plazas y lecciones financiadas y de la asignación de personal conforme a la disponibilidad presupuestaria vigente.

Si la escuela o el colegio no cumple con estas condiciones, continuará funcionando bajo la resolución anterior, es decir, el tamaño de los grupos no cambiará.

¿Qué pasa si una escuela necesita más profesores?

Las autoridades educativas explicaron que este cambio no implica el despido de docentes ni la apertura de nuevas plazas en diferentes centros educativos.

“En ningún caso la presente resolución podrá interpretarse o aplicarse como instrumento para el despido del personal docente por disminuciones de matrícula”, se indica en el documento.

El MEP explicó que esta medida tiene como fin fortalecer la calidad de la educación y la atención a los estudiantes.

En caso de que la matrícula resulte insuficiente en un centro educativo para sostener a un docente, se realizarán procedimientos técnicos correspondientes para determinar la situación del profesor, como su reubicación a otra escuela o colegio.

El MEP aseguró que la aplicación de los nuevos rangos de matrícula no implica el despido de docentes ni la creación automática de nuevas plazas. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

La Dirección de Planificación Institucional y la Dirección de Gestión de Talento Humano harán un análisis técnico para cualquier ajuste que se necesite realizar en la dotación del personal.

Para cualquier cambio en la dotación del personal también se requiere de la disponibilidad presupuestaria.

¿Se modificará el calendario escolar por este cambio?

El MEP afirmó que el cambio del tamaño de los grupos no implica la extensión del calendario escolar, es decir, se mantiene tal y como se anunció.

El curso lectivo 2026 inició este lunes 23 de febrero y finalizará el 9 de diciembre.

Las vacaciones de medio periodo son del 6 al 17 de julio. El MEP también anunció que la Semana Santa es del 29 de marzo al 5 de abril.

El MEP afirmó que el calendario escolar no se modificará con la reducción del tamaño de los grupos. (MEP/MEP)

Los actos de graduación se realizarán los días 10 y 11 de diciembre de este año.

Esta resolución tampoco implica la modificación en los estándares curriculares, la evaluación de los aprendizajes, las obligaciones institucionales en materia de protección de derechos, el régimen disciplinario, entre otros aspectos.

