¿Cómo cambiarán las pruebas nacionales estandarizadas en este curso lectivo 2026?

Uno de los cambios que el Ministerio de Educación Pública (MEP) implementaría para este curso lectivo es la aplicación de las pruebas nacionales estandarizadas.

LEA MÁS: El padre Sergio Valverde manda a clases a 25 “hijos” suyos que no tienen hogar ni familia

Resulta que estas pruebas se aplicaban por componentes globales; sin embargo, a partir de este año se harían por asignatura, por ejemplo, Español, Estudios Sociales, Educación Cívica, Matemáticas y Ciencias.

De esta manera, los docentes podrán determinar el aprendizaje y comprensión de sus alumnos según el curso.

El Consejo Superior de Educación debe aprobar la propuesta del ministerio sobre los cambios. (MEP/MEP)

Los estudiantes tendrían más ítems y más tiempo para completar cada prueba, según el MEP. Es decir, los menores tendrían una duración aproximada de tres horas. Actualmente, cada curso cuenta con 40 preguntas de selección única en estas pruebas, cuya cifra aumentaría a partir de este año.

El ministerio requiere la aprobación del Consejo Superior de Educación (CSE) para aplicar estos cambios.

LEA MÁS: Alumnos en Guanacaste iniciarán curso lectivo en una casa después de que padres de familia demolieran el techo de la escuela

Nueva prueba

El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, comentó que la prueba nacional de escritura se aplicaría oficialmente a partir de este año en los centros educativos.

Las autoridades realizaron esta prueba en diferentes centros educativos el año pasado como plan piloto, pero, con la aprobación del CSE, ya sería una realidad para este año.

El MEP anunció que a partir de este año aplicaría la prueba nacional de escritura. El año pasado se realizó un plan piloto sobre esta evaluación. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Es fundamental y un pilar clave para avanzar en la calidad de la educación. Nuestros estudiantes tienen que escribir y leer bien y eso implica que deben comprender lo que están leyendo y tener análisis crítico en resolución de problemas”, dijo el jerarca.

LEA MÁS: Curso lectivo 2026: Ministerio de Salud envía mensaje que los padres de familia deben saber