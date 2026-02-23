¿Cómo cambiarán las pruebas nacionales estandarizadas en este curso lectivo 2026?

Uno de los cambios que el Ministerio de Educación Pública (MEP) implementaría para este curso lectivo es la aplicación de las pruebas nacionales estandarizadas.
Resulta que estas pruebas se aplicaban por componentes globales; sin embargo, a partir de este año se harían por asignatura, por ejemplo, Español, Estudios Sociales, Educación Cívica, Matemáticas y Ciencias.
De esta manera, los docentes podrán determinar el aprendizaje y comprensión de sus alumnos según el curso.
Los estudiantes tendrían más ítems y más tiempo para completar cada prueba, según el MEP. Es decir, los menores tendrían una duración aproximada de tres horas. Actualmente, cada curso cuenta con 40 preguntas de selección única en estas pruebas, cuya cifra aumentaría a partir de este año.
El ministerio requiere la aprobación del Consejo Superior de Educación (CSE) para aplicar estos cambios.
Nueva prueba
El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, comentó que la prueba nacional de escritura se aplicaría oficialmente a partir de este año en los centros educativos.
Las autoridades realizaron esta prueba en diferentes centros educativos el año pasado como plan piloto, pero, con la aprobación del CSE, ya sería una realidad para este año.
“Es fundamental y un pilar clave para avanzar en la calidad de la educación. Nuestros estudiantes tienen que escribir y leer bien y eso implica que deben comprender lo que están leyendo y tener análisis crítico en resolución de problemas”, dijo el jerarca.
