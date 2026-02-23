Alumnos en Guanacaste iniciarán curso lectivo en una casa después de que padres de familia demolieran el techo de la escuela

Miles de estudiantes iniciarán el curso lectivo 2026 este lunes tras disfrutar de unas vacaciones; algunos recibirán clases en escuelas y colegios en óptimas condiciones, mientras que otros en una casa, como ocurrirá en playa Lagarto, ubicada en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste.

Días antes de que se iniciara el curso lectivo, un grupo de padres tuvo que demoler el techo de dicho centro educativo que ya estaba deteriorado, por temor a que lastimara a los menores cuando se cayera.

Mientras la escuela realiza las reparaciones del techo, al menos 10 estudiantes, de primero a sexto grado, recibirán clases en una casa prestada para resguardar su seguridad. Según Fernando Gutiérrez, presidente de la junta de educación del centro educativo desde 2025, ellos reciben lecciones todos juntos, pues es una escuela unidocente; es decir, solo tiene una profesora.

Padres de familia demolieron el techo de la escuela de playa Lagarto por el peligro que corrían los estudiantes. Los niños iniciarán el curso lectivo 2026 en una casa mientras se repara el techo. (Fernando Gutiérrez/Fernando Gutiérrez)

El aula donde se imparte la materia a los estudiantes está a cielo abierto y, además, parte del techo del comedor fue demolido. Asimismo, debido a la demolición del techo, el centro educativo se quedó sin internet.

El presidente de la junta de educación del centro educativo indicó que la Dirección Regional Santa Cruz, la junta y los padres tomaron la decisión de demoler el techo por el riesgo que corrían los niños.

Deterioro se presenta desde 2021

La Dirección Regional Santa Cruz, a la que pertenece este centro educativo, comunicó a La Teja que el daño de la infraestructura se presenta desde el 2021 y, debido a que la escuela no cuenta con presupuesto, no puede hacer las reparaciones necesarias.

“La escuela no cuenta con contenido presupuestario para arreglar el techo y el MEP (Ministerio de Educación Pública) no podía invertir en su momento por falta de concesión de la Municipalidad. En años anteriores se le había dado mantenimiento, pero por estar cerca de la playa se fue deteriorando”, indicó.

Debido a que esta institución se encuentra en una zona perteneciente a la Municipalidad de Santa Cruz, el Ministerio de Educación Pública no tiene tanta injerencia sobre la estructura.

Las autoridades educativas señalaron que la escuela de playa Lagarto no cuenta con orden sanitaria en este momento.

Escuela recibió donación

A pocos días de la entrada a clases, la escuela recibió una donación para reparar el techo, cuyas obras se iniciaron el viernes 20 de febrero.

Fernando Gutiérrez comentó que la reparación del techo iba a durar entre una y dos semanas, y que la Municipalidad de Santa Cruz aportaba mano de obra para la reparación.

“La municipalidad se va a hacer cargo de la mano de obra. Hablé con ellos y me indicaron que se calcula una o dos semanas como máximo para reparar el techo”, dijo.

Según el medio Diario Extra, una empresa privada destinará a la institución materiales valorados en alrededor de 6 millones de colones.

No obstante, la escuela tiene otras condiciones que requieren atención urgente. Por ejemplo, se debe mejorar la entrada porque durante la época lluviosa se llena de barro y bloquea el paso al centro educativo.

“El perímetro total está dañado. Estamos a 30 metros de la playa; la malla se dañó totalmente, no sirve para nada. (...) No hay seguridad”, dijo Gutiérrez.

La institución tampoco cuenta con baños en buenas condiciones para los estudiantes.

El presidente de la junta informó que la escuela no tiene el presupuesto para la restauración de la infraestructura, por lo que necesita el apoyo de otras personas.

Sin opciones

La Dirección Regional Santa Cruz señaló que no se puede trasladar a los estudiantes a otro centro educativo por ciertas limitaciones.

Por ejemplo, no hay opciones de un transportista y, además, el servicio público no coincide con el horario de la escuela más cercana.

Las autoridades le indicaron a La Teja que los estudiantes iban a recibir clases en el comedor de la institución, porque la comunidad no cuenta con un lugar en óptimas condiciones para el traslado, pero debido al riesgo de la seguridad de los niños, se estaba gestionando el préstamo de una casa para que recibieran la materia mientras se reparaba el techo.

El presidente de la junta de educación de la escuela confirmó a este medio la tarde del jueves 19 de febrero que los niños iniciarán el curso lectivo en una casa.

