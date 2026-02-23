Mamá luchó por ilusionar a su hijo porque no quería entrar a primer grado: La razón es curiosa

Lian Fonseca llegó este lunes bien temprano a la escuela Buenaventura Corrales, más conocida como la escuela Metálica, para iniciar una nueva etapa de su vida. Él ingresó a primer grado.

LEA MÁS: ¿Cómo cambiarán las pruebas nacionales estandarizadas en este curso lectivo 2026?

Aunque a muchos niños les ilusiona entrar a la escuela, a Lian no le hacía nada de gracia iniciar ese nuevo reto y su mamá tuvo que dar una gran lucha para ilusionarlo, al menos un poco.

“Él dice que ya se lo sabe todo y que entonces no necesita venir a la escuela, por eso no tenía ganas de venir. Le fuimos comprando algunas cosas, como el uniforme y el bulto, porque la lista de útiles aún no nos la han entregado. Además estuvimos hablando con él y explicándole que esta es una etapa en la que va a ser muy feliz, y ya ayer (domingo), cuando alistamos el bulto, me dijo: ‘Mamá, ya estoy un poco más emocionado”, contó Estefanía Fonseca, mamá del pequeño.

Lian Fonseca no tenía la ilusión de iniciar el curso lectivo por una curiosa razón. Su mamá, Estefanía, trató de animarlo para que fuera a la escuela (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

“Ahora cuando vinimos y vio los globos que había en la entrada y todo el movimiento, se puso un poco nervioso, pero lo vi mas animado”, contó la orgullosa mamá.

Estefanía, mamá del pequeño Lian Fonseca, contó que su hijo se puso un poco más emocionado cuando alistaron juntos su bulto el domingo. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

LEA MÁS: El padre Sergio Valverde manda a clases a 25 “hijos” suyos que no tienen hogar ni familia

Inauguración del curso lectivo

Este lunes 23 de febrero se dio la inauguración oficial del curso lectivo 2026 y a esta escuela capitalina llegará el presidente de la República, Rodrigo Chaves, con otras autoridades de gobierno, para dar el banderazo de salida lectivo.

Según las autoridades educativas, este año inicia con más niños y jóvenes matriculados en los centros educativos. Se contabiliza una matrícula de 1.088.959 en 5.315 escuelas y colegios, donde trabajan más de 88 mil personas.

La escuela Metálica se prepara para recibir al presidente en la inauguración del curso lectivo 2026. (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

LEA MÁS: Alumnos en Guanacaste iniciarán curso lectivo en una casa después de que padres de familia demolieran el techo de la escuela