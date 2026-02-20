A días del inicio de clases, carro se estrella contra escuela y otro choque impacta árbol en Moravia

Dos accidentes de tránsito ocurridos en pocas horas encendieron las alertas en San José, luego de que conductores perdieran el control y provocaran impactos contra una escuela y un árbol.

El primer hecho ocurrió a solo tres días del inicio de clases en centros educativos públicos, lo que generó preocupación por la seguridad en estas zonas.

Choque contra escuela emblemática

En este caso, uno de los vehículos impactó la Escuela Buenaventura Corrales, conocida como la escuela Metálica, uno de los edificios más emblemáticos de la capital.

El incidente provocó daños materiales en la estructura, aunque, por fortuna, no se reportaron personas heridas.

La entrada principal de la Escuela Metálica resultó dañada tras un choque ocurrido la madrugada de este viernes, en San José centro, frente al Parque Morazán. (Chat vecina/Cortesía)

Segundo accidente deja herido crítico

El segundo hecho fue reportado a la medianoche de este viernes 20 de febrero en Moravia.

Según el informe de la Cruz Roja, un vehículo se estrelló contra un árbol y, debido al impacto, rebotó hasta chocar contra una vivienda.

En este caso, un hombre fue trasladado en condición crítica al hospital Calderón Guardia.

Las autoridades mantienen el llamado a la precaución en carretera, especialmente en zonas urbanas y cercanas a centros educativos.