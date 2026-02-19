Detienen a sospechoso de participar en fallido intento de bajonazo que quedó grabado en video

La Fuerza Pública logró detener a un hombre como sospechoso de participar en un fallido intento de bajonazo en Alajuela, que quedó grabado en una cámara de video.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual informó que se trata de un sujeto apellidado Rodríguez, quien, de acuerdo con las autoridades, cuenta con antecedentes penales.

“El sujeto estaría vinculado con el intento de bajonazo que quedó grabado en un video en el sector de La Lisboa. La policía también decomisó el vehículo que, presuntamente, aparece en el vídeo que circuló en redes sociales”, detalló Seguridad.

Conductor escapó de sujetos que querían robarle su carro

Tras ser detenido, Rodríguez fue puesto a las órdenes de las autoridades judiciales para el debido proceso.

Los hechos por los que el sujeto fue detenido ocurrieron a eso de las 8 a.m. de este martes 17 de febrero en la urbanización Lisboa, en el Pacto del Jocote.

En la grabación se observa cómo el conductor de un pick-up estacionado está a punto de arrancar su carro, pero en ese momento un auto blanco se le atraviesa en media calle y de este se bajan al menos dos sujetos armados y encapuchados.

Como la calle estaba obstruida por el carro de los maleantes, el conductor del pick-up reaccionó en cuestión de segundos y sacó su vehículo en reversa, alejándose de los delincuentes.

Al ver la maniobra del conductor, a los sospechosos no les quedó otra más que subirse de nuevo a su automóvil para darse a la fuga.