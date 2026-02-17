Sucesos

Impresionante video muestra como conductor escapó de maleantes que querían hacerle bajonazo

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes en Alajuela

Por Adrián Galeano Calvo

Una cámara de seguridad privada grabó la impresionante maniobra hecha por un conductor para evitar que un grupo de maleantes le robaran su carro en un bajonazo.

Los hechos ocurrieron a eso de las 8 a.m. de este martes 17 de febrero en Alajuela, específicamente en la urbanización Lisboa, en el Pacto del Jocote.

En la grabación se observa cómo el conductor de un pick up estacionado está a punto de arrancar su carro, pero en ese momento un carro blanco se le atraviesa en media calle y de este se bajan al menos dos sujetos armados y encapuchados.

Conductor escapó de sujetos que querían robarle su carro

Como la calle estaba obstruida por el carro de los maleantes, el conductor del pick up reaccionó en cuestión de segundos y sacó su carro en reversa, alejándose de los delincuentes.

Al ver la maniobra del conductor, a los sospechosos no les quedó otra más que subirse de nuevo a su carro para darse a la fuga.

Un vecino de dicho barrio comentó a este medio que la situación ya fue denunciada ante la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

