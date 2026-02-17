Sucesos

OIJ detiene a hombre que habría amenazado y encañonado a vecinos en Alajuela

El sujeto fue detenido por medio de un allanamiento este martes

Por Adrián Galeano Calvo

Amenazar a un grupo de sus vecinos le terminó saliendo muy caro a un hombre en Alajuela, pues por ese hecho fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Así lo dio a conocer la Policía Judicial, la cual informó que se trata de un hombre apellidado Loaiza, de 39 años, quien figura como sospechoso de amenazas con arma de fuego.

El sujeto fue detenido esta mañana en Alajuela
El OIJ indicó que Loaiza fue detenido a eso de las 6 a.m. de este martes por agentes judiciales que realizaron un allanamiento en el cantón central de Alajuela.

“Según la información preliminar, a este sujeto se le vincula con unos hechos ocurridos a inicios del mes de enero del presente año cuando, en apariencia, tuvo una discusión con varios vecinos y por razones que aún se investigan, este, presuntamente, habría utilizado un arma de fuego para amenazar a dichos vecinos”, detalló el OIJ.

Tras lo sucedido, el OIJ de Alajuela recibió una denuncia sobre lo sucedido, por lo que iniciaron con las respectivas diligencias, las cuales dieron pie a la captura de Loaiza.

Detenido amenazas vecinos Alajuela
