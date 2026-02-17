Este es el muchacho que fue asesinado frente a una multitud en Inmaculada de Quepos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al joven que la tarde de este lunes fue ejecutado frente a una multitud a un costado de una cancha de fútbol en Quepos, Puntarenas.

Por medio de su oficina de prensa, la Policía Judicial informó que la víctima mortal fue un muchacho apellidado Alfaro, de apenas 19 años.

El atroz crimen ocurrió a eso de las 5:05 p.m. de este lunes en la localidad de Inmaculada de Quepos, Puntarenas, cuando Alfaro estaba a un costado de la cancha.

“El hombre se encontraba en vía pública cuando, supuestamente, fue interceptado por un sujeto que viajaba en motocicleta. Este se detuvo, descendió del vehículo y presuntamente realizó varias detonaciones en su contra”, detalló el OIJ.

El cuerpo del muchacho quedó tendido dentro de una especie de caño. Foto Archivo. (Albert Marín.)

Alfaro recibió múltiples disparos y su cuerpo quedó tendido dentro de una especie de caño. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron a la escena, ya no había nada que hacer por el muchacho.

Al momento del ataque, muchas personas se encontraban en las inmediaciones de la cancha; afortunadamente, ninguna resultó herida, pero varias terminaron muy afectadas por lo sucedido.

De momento, la Policía Judicial no ha determinado el móvil del homicidio, pero por cómo se dieron los hechos no se descarta que pudiera tratarse de un ajuste de cuentas.