Sucesos

Este es el muchacho que fue asesinado frente a una multitud en Inmaculada de Quepos

El OIJ informó que la víctima fue un muchacho de apenas 18 años

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al joven que la tarde de este lunes fue ejecutado frente a una multitud a un costado de una cancha de fútbol en Quepos, Puntarenas.

Por medio de su oficina de prensa, la Policía Judicial informó que la víctima mortal fue un muchacho apellidado Alfaro, de apenas 19 años.

LEA MÁS: Crimen a plena vista: multitud presenció asesinato en Inmaculada de Quepos

El atroz crimen ocurrió a eso de las 5:05 p.m. de este lunes en la localidad de Inmaculada de Quepos, Puntarenas, cuando Alfaro estaba a un costado de la cancha.

“El hombre se encontraba en vía pública cuando, supuestamente, fue interceptado por un sujeto que viajaba en motocicleta. Este se detuvo, descendió del vehículo y presuntamente realizó varias detonaciones en su contra”, detalló el OIJ.

31/08/2018. Sabana Sur, San José. Un hombre aún no identificado fue atropellado por el tren en Sabana Sur frente a Tramitaciones de Armas y Explosivos. Según información preliminar se trata de un habitual del lugar quién quedó fallecido sobre la línea del tren. En la foto: Varios efectivos de la policía custodiaron el área del accidente en espera de las autoridades judiciales. Foto: Albert Marín
El cuerpo del muchacho quedó tendido dentro de una especie de caño. Foto Archivo. (Albert Marín.)

LEA MÁS: Revelan chats clave en caso del doble homicidio en bar Dudes: “Yo vi quiénes fueron los que agarraron cuchillo”

Alfaro recibió múltiples disparos y su cuerpo quedó tendido dentro de una especie de caño. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron a la escena, ya no había nada que hacer por el muchacho.

Al momento del ataque, muchas personas se encontraban en las inmediaciones de la cancha; afortunadamente, ninguna resultó herida, pero varias terminaron muy afectadas por lo sucedido.

LEA MÁS: Intentó mediar en riña y terminó apuñalado: hombre muere tras pelea callejera en Hatillo

De momento, la Policía Judicial no ha determinado el móvil del homicidio, pero por cómo se dieron los hechos no se descarta que pudiera tratarse de un ajuste de cuentas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Homicidio QueposAsesinado Quepos
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.