Crimen a plena vista: multitud presenció asesinato en Inmaculada de Quepos

De un disparo en la cabeza acabaron con la vida de un hombre la tarde de este lunes 16 de febrero en Inmaculada de Quepos.

José Retana, de la central de la Cruz Roja Costarricense, confirmó que la alerta ingresó a las 5:05 p. m., cuando vecinos reportaron a una persona herida por arma de fuego.

Ataque ocurrió la tarde de este lunes en Quepos.

Antes de la llegada de las autoridades judiciales, una gran cantidad de personas rodeaba el cuerpo en la escena, señalando que los agresores iban en moto.

Cuando los socorristas llegaron al sitio, encontraron al hombre sin signos vitales. La víctima quedó postrada en un caño y, cerca de él, había un celular.

La identidad del fallecido no ha trascendido oficialmente; sin embargo, versiones preliminares señalan que se trataría de un joven de aproximadamente 20 años.

El caso ahora queda en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que deberá esclarecer las circunstancias del homicidio.