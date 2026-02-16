Crimen de sobrino de alcalde chileno en Osa ya tiene castigo

Los dos sospechosos del cruel homicidio de Francisco Esteban Ojeda Garcés ya recibieron su primer castigo.

La Fiscalía de Osa consiguió que a Pérez Pérez y Elizondo Marchena les impusieran cuatro meses de prisión preventiva, por ser sospechosos del homicidio.

Francisco Esteban Ojeda Garcés fue asesinado en Playa Dominicalito. (cortes/El cuerpo de Francisco Ojeda apareció el 26 de diciembre en una playa en Osa.)

La medida la ordenó el Juzgado Penal, desde el sábado 14 de febrero anterior.

A Pérez lo detuvieron el martes anterior durante un allanamiento, mientras que el segundo fue capturado la noche del miércoles, en la calle.

Ojeda era el sobrino de René Garcés, alcalde de la comuna de Quinchao, en la región de Los Lagos, Chile. El asesinato ocurrió el 26 de diciembre del 2025, en Playa Dominicalito, en Osa.

El caso corresponde al expediente 25-000836-0629-PE.