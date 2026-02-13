Cae segundo sospechoso por homicidio de sobrino de alcalde chileno en Osa

Las autoridades judiciales confirmaron la captura del segundo hombre vinculado con el homicidio de Francisco Ojeda Garcés, el ciudadano chileno de 36 años que fue hallado sin vida el pasado 26 de diciembre de 2025 en playa Perfecta, en Dominicalito de Osa.

El caso es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que informó que la noche del jueves, a las 9:15 p. m., agentes de la delegación regional de Quepos lograron ubicar y detener al segundo sospechoso.

Cae el segundo sospechosos del asesinato de Francisco Ojeda Garcés (OIJ/cortesía)

Detención en Savegre

El detenido es un hombre de apellido Elizondo, de 31 años, quien fue capturado en el sector de Savegre, en Quepos, como parte de las diligencias que se mantenían activas para dar con su paradero.

Con esta detención, las autoridades consideran que ya están bajo custodia los dos principales sospechosos de participar en el ataque que terminó con la vida del extranjero.

Días atrás, el OIJ había realizado un allanamiento en Osa que permitió la captura del primer sospechoso, un hombre de apellido Pérez, también de 31 años.

El cuerpo de Francisco Ojeda apareció el 26 de diciembre en una playa en Osa. (cortes/El cuerpo de Francisco Ojeda apareció el 26 de diciembre en una playa en Osa.)

Al parecer, el crimen se habría dado por problemas personales.

Ojeda, quien residía en Costa Rica, era sobrino de René Garcés, alcalde de la comuna de Quinchao, en la región de Los Lagos, Chile.

El cuerpo del hombre fue localizado con múltiples golpes y, tras la autopsia respectiva, se determinó que la causa de muerte fue producto de un acto homicida.

Ambos sospechosos están a la orden del Ministerio Público.