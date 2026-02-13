OIJ revela cuál habría sido la arriesgada maniobra que causó la muerte de motociclista en Circunvalación

Una arriesgada maniobra para adelantar a dos tráileres habría sido causa de la trágica muerte de un motociclista la tarde del jueves en Circunvalación.

Esta es la versión preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con relación al mortal accidente ocurrido a eso de la 6 p.m. del jueves en San Francisco de Dos Ríos, San José.

Un motociclista falleció en un accidente en Circunvalación. (Silvia Coto/cortesía)

En cuanto al motociclista fallecido, este fue identificado por la Policía Judicial como un muchacho apellidado Marín, de 24 años.

Según la versión del OIJ, el accidente se dio cuando Marín viajaba en su moto por la carretera de Circunvalación, en sentido Zapote-parque de La Paz.

“Sobre la dinámica lo que maneja preliminarmente, es que la víctima conducía una motocicleta y, al intentar pasar en medio de dos tráileres, habría perdido el control de su moto, por lo que cayó al suelo y fue golpeado por uno de los vehículos pesados”, detalló el OIJ.

Personal paramédico de la Cruz Roja fue alertado sobre el aparatoso accidente, pero a su llegada a la escena ya no había nada qué hacer por el muchacho, quien murió de forma inmediata debido a las graves lesiones que sufrió.