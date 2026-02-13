Alertan sobre derrumbe en la ruta 32 que pudo haber sepultado dos vehículos

Los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre un importante derrumbe en la ruta 32 que, según el reporte de un conductor, pudo haber enterrado dos vehículos que viajaban detrás suyo.

La Cruz Roja informó que la situación ocurrió entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes en el sector de Pacuarito de Siquirres, en Limón.

“Se reportó un deslizamiento de terreno que, en apariencia, habría impactado a dos vehículos que transitaban por la zona en el momento del incidente. La persona que alerta indica que circulaba delante de los automotores y que, tras la caída del material, perdió contacto visual con los mismos”, indicó la Benemérita.

El derrumbe ocurrió en el sector de Pacuarito. Foto Municipalidad de Siquirres. (Facebook/El derrumbe ocurrió en el sector de Pacuarito. Foto Municipalidad de Siquirres.)

De inmediato, la Cruz Roja despachó dos unidades básicas y una unidad especializada, con presencia en ambos sentidos de la vía, para realizar labores de inspección y descarte.

En una actualización brindada por la institución se detalló que uno de los carriles afectados ya fue revisado por la unidad canina, pero aún hace falta inspeccionar otros dos.

“La Unidad Canina de Búsqueda y Rescate realizó una primera inspección en uno de los carriles, descartando la presencia de personas. Se mantiene la coordinación para ingresar nuevamente a los otros dos carriles una vez que la maquinaria concluya la remoción de material. Sin embargo, a esta hora los equipos de limpieza se retiran temporalmente debido a una nueva caída de material sobre la vía”, explicó la Cruz Roja.