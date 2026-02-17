Sucesos

Intentó mediar en riña y terminó apuñalado: hombre muere tras pelea callejera en Hatillo

El hombre, de apellido Obando, fue apuñalado tras intervenir en una riña en Hatillo

Por Silvia Coto

Un hombre de apellido Obando falleció la noche del lunes luego de ser herido con cuchillo en medio de una riña en la que trató de ayudar.

El suceso ocurrió en Hatillo 6.

Según la información preliminar suministrada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la agresión se dio cuando tres hombres se encontraban en vía pública y, por razones que aún se investigan, dos de ellos iniciaron una pelea.

Durante la discusión, uno de los involucrados habría golpeado al otro con un trozo de madera, momento en el que Obando decidió intervenir. En medio del altercado, fue apuñalado.

La Cruz Roja reportó que el hombre tenía heridas en el tórax.

Tras la agresión, el herido fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios, donde minutos después se confirmó su fallecimiento producto de la gravedad de las lesiones.

El hombre murió luego de ser atacado en Pavas. (Cruz Roja/Cortesía)

En el sitio del suceso, las autoridades lograron el decomiso del cuchillo presuntamente utilizado en el ataque.

El cuerpo fue remitido a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia, mientras el caso quedó en manos de las autoridades judiciales para esclarecer las circunstancias del hecho.

La Policía realizó un operativo pero no logró dar con el sospechoso.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

