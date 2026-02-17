Rescate extremo en catarata Gata: cuatro personas fueron salvadas tras horas de angustia en San Carlos

Un amplio y complejo operativo permitió salvar a cuatro personas en San Carlos

Los afectados fueron rescatados. (Cruz Roja C/Cortesía)

La Cruz Roja confirmó que realizaron la noche del lunes el rescate de las personas que quedaron en una situación de alto riesgo mientras practicaban canyoning en la quebrada Gata, conocida como Toro 2, en el sector de Marcella de Venecia, en San Carlos.

La alerta ingresó a eso de las 3:00 de la tarde, lo que activó de inmediato el protocolo de respuesta de la Cruz Roja Costarricense, que desplazó cuatro unidades al lugar.

Rescate de cuatro personas en catarata en San Carlos

El Coordinador Operativo Regional, Gabriel Quirós, explicó que el trabajo fue particularmente complejo debido a las condiciones del terreno y el caudal de la catarata.

“Estas personas se encontraban realizando canyoning en unas cataratas de la quebrada Gata, conocida como Toro 2. El trabajo fue muy complejo, por lo que enviamos cuatro unidades al sitio. También contamos con el apoyo del Cuerpo de Bomberos y el ICE”, detalló Quirós.

LEA MÁS: ¡Acribillado en plena noche! Joven de 25 años muere tras brutal ataque a balazos en Pavas

Según indicó, fue necesario coordinar con el Instituto Costarricense de Electricidad para disminuir el cauce sobre la catarata y así permitir que las personas pudieran realizar un descenso seguro.

“Con el ICE se gestionó cómo disminuir el cauce sobre la catarata para que las personas pudieran hacer un descenso. En ese momento enviamos personal al pie de las cataratas para que fueran rescatadas”, agregó.

LEA MÁS: Hombe asesinó y lanzó cuerpo de joven a río: 15 años de cárcel para integrante de “Los Leyner”

Tras varias horas de labores técnicas y coordinación interinstitucional, el operativo culminó con éxito durante la noche. Las cuatro personas fueron valoradas en el sitio y se confirmó que se encuentran en buenas condiciones de salud, por lo que no fue necesario trasladarlas a un centro médico.