¡Acribillado en plena noche! Joven de 25 años muere tras brutal ataque a balazos en Pavas

Un hombre de 25 años falleció la noche de este lunes tras ser víctima de un ataque a balazos en Pavas, en San José.

Según el reporte preliminar suministrado por la Cruz Roja Costarricense, el incidente fue atendido a las 8:06 p. m.

Un hombre fue asesinado en Pavas. (Alonso Tenorio)

Al llegar al sitio, los socorristas valoraron a un hombre que presentaba múltiples heridas por arma de fuego. Sin embargo, el joven ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en la escena.

Para la atención se desplazó una ambulancia de soporte avanzado.

Las autoridades judiciales ahora investigan este nuevo homicidio en Pavas, con el fin de esclarecer las circunstancias del tiroteo y dar con los responsables de este violento.