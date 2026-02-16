Lo asesinó y lanzó el cuerpo al río: 15 años de cárcel para integrante de “Los Leyner” en Puntarenas

Un hombre de apellidos Alvarado Mendoza fue sentenciado a 15 años de prisión tras ser declarado culpable del homicidio de Yeikol Pérez Alvarado, ocurrido en Barranca de Puntarenas.

La condena se dio luego de que la Fiscalía Adjunta de Puntarenas demostrara, ante el Tribunal Penal de la zona, la responsabilidad del imputado en los hechos.

Según la acusación, el crimen se registró el 8 de agosto del 2024, cuando Alvarado Mendoza, quien figuraba como miembro de la banda conocida como “Los Leyner”, atacó con arma blanca a la víctima.

La familia había reportado al joven como desaparecido y luego del hallazgo pasaron varias semanas para poder identificarlo.

Lucía Castro, abuelita de Yeikol, había contado a La Teja que él muchacho y ella vivían juntos desde que era un bebito y que después de que una joven lo citó para que la fuera a ver a la casa de ella, en plaza Fantasma, a unos 3 kilómetros de donde ellos viven, empezó la desgracia para su familia.

Yeikol Pérez Alfaro, de 20 años, desapareció el 8 de agosto. (OIJ)

Durante el juicio, el despacho acreditó que, tras causarle la muerte, el responsable lanzó el cuerpo al río, en un intento por ocultar el crimen.

LEA MÁS: “Vivía por ella”: La historia del oficial de Fuerza Pública que renunció a casarse para cuidar a su madre

Tras el fallo condenatorio, el imputado se mantendrá en prisión preventiva mientras la sentencia queda en firme.

LEA MÁS: El gesto de una mamá que hoy duele el doble: primero murió el papá y luego el hijo en accidente

Al momento del crimen Yeikol estaba desempleado, pero había trabajado en la construcción del nuevo hospital en Puntarenas.