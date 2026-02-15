El gesto de una mamá que hoy duele el doble: primero murió el papá y luego el hijo en accidente

Nancy González tuvo un hermoso gesto con su amado hijo Ryan Araya, de 20 años, antes de que este saliera en motocicleta a encontrarse con unos amigos, ese gesto se convertiría en una despedida.

“Yo quise encomendarlo a Dios, darle la bendición y le dije: ‘Papi, por favor, ande con cuidado y si lo llamo, me contesta’”, contó González a La Teja.

Minutos después de que Nancy le diera esa bendición ocurrió un lamentable accidente de tránsito que terminó cobrando la vida del muchacho.

LEA MÁS: Tragedia doble en 46 días: papá e hijo mueren en distintos accidentes de tránsito

La tragedia que vive esta familia no termina ahí, pues 46 días antes recibieron un golpe igual de duro: el papá de Ryan, Douglas Eduardo Araya, de 53 años, también perdió la vida en un accidente de tránsito.

En cuanto al accidente que sufrió Ryan, este ocurrió el pasado viernes a eso de las 11:40 p.m. en el sector de Tarbaca, cuando la motocicleta que conducía el muchacho, por razones que aún no son claras, chocó contra un automóvil.

Producto del impacto, el muchacho murió en el sitio. En el suceso, otra persona resultó herida y fue trasladada a la Clínica Marcial Fallas en condición estable.

Douglas Araya y su hijo Ryan eran muy unidos. (cortes/Douglas Araya y su hijo Ryan fallecieron en dos diferentes accidentes de tránsito.)

La peor noticia

Nancy contó que se enteró del mortal accidente de su hijo casi que de forma inmediata, esto gracias a un conocido de la familia que la contactó.

“Habían pasado como diez minutos y un amigo de nosotros, que fue entrenador de la escuela de fútbol de Ryan, porque también le apasionaba el fútbol, me llamó y me dijo que mi hijo había tenido un accidente.

“Entonces le dije que por favor me dijera que Ryan estaba bien, me dijo que no sabía, entonces le pedí que no me mintiera, que me dijera la verdad y fue cuando me dijo que Ryan estaba fallecido”, contó González.

LEA MÁS: Sicarios ejecutaron a hombre cuando se encontraba sentado junto amigo frente a casa en Limón

Esa tragedia reavivó el dolor que Nancy y toda su familia sintieron la noche del 30 de diciembre del año pasado, día en el que Douglas muró en Salitral de San Gabriel de Aserrí.

“Él (Douglas) tiene a la mamá en el hospital, está muy grave la señora, ya esta muy mayorcita, y ese día el venía de visitarla, salió como a las 10 p.m. y luego tuvo el accidente”.

Se amaban mucho

Ryan había entrado a la universidad el pasado mes de enero. (cortes/Douglas Araya y su hijo Ryan fallecieron en dos diferentes accidentes de tránsito.)

González describió a su hijo como un muchacho muy inteligente, humilde y que era querido por muchísimas personas. Además, destacó que Ryan se estaba esforzando por cumplir varias metas que se había propuesto.

“Él entró a la universidad en enero, estaba matriculando generales para seguir estudiando, estaba estudiando Contabilidad, porque ya había llevado un técnico de eso en el colegio, entonces era como para seguir la rama”.

LEA MÁS: Mujer que viajaba en motocicleta pierde la vida al chocar contra muro en Circunvalación

En cuanto a Douglas, Nancy lo recordó como un excelente papá que siempre fue muy cariñoso con sus hijos.

“Mis hijos tuvieron un excelente papá, él se desvivía por sus hijos, igual Ryan por él. Ryan fue un hijo muy deseado, porque fue nuestro primer hijo, nosotros dos deseábamos mucho ser papás y me costó mucho quedar embarazada”.

Ya están juntos de nuevo

En medio del enorme dolor que siente toda la familia por las trágicas muertes de Douglas y Ryan, el único consuelo que tienen es que ambos seguirán juntos por la eternidad.

Douglas falleció en un choque cuando regresaba de visitar a su mamá en el hospital. (cortes/Douglas Araya y su hijo Ryan fallecieron en dos diferentes accidentes de tránsito.)

“Me da mucha tranquilidad saber que ellos dos están juntitos. Yo estoy con mi otro hijo, y lo voy a amar y lo voy a cuidar, porque ahora nos necesitamos el uno al otro más que nunca”.

LEA MÁS: Cuando la amistad vence a la muerte: ocho años celebrando la vida del amigo que la violencia le arrebató

También también tuvo palabras de agradecimiento para todas las personas que se han acercado a ella en estos momentos tan difíciles.

“Les agradezco con todo el corazón cada llamada, cada mensaje, cada oración, que Dios los se los multiplique y por favor manténganos en sus oraciones”.

Nancy todavía necesita de mucha ayuda para afrontar todos los gastos que conlleva el funeral de su hijo, por lo que si usted desea colaborar puede hacerlo por medio de Sinpe Móvil al número 6444-4084 a nombre de Nancy González.