Sicarios ejecutaron a hombre cuando se encontraba sentado junto amigo frente a casa en Limón

Un hombre presenció con horror cómo dos sicarios acabaron de forma sanguinaria con la vida del amigo que se encontraba sentado a su lado afuera de una casa en Limón.

Esta es la versión preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con relación al homicidio ocurrido a eso de las 6:46 p. m. de este sábado en el barrio Ceibón, en el centro de la provincia del Caribe.

La Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, identificó a la víctima del crimen como un hombre de apellido Ramírez, de 34 años, y quien supuestamente era vecino de esa zona.

“De acuerdo con la información preliminar que se maneja, el ofendido se encontraba en vía pública en compañía de otro hombre, aparentemente, ambos estaban sentados frente a una vivienda, y en ese momento al lugar llegó una motocicleta en la que viajaban dos sujetos, quienes le habrían disparado a Ramírez en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

Los vecinos quedaron aterrorizados tras el violento ataque.

La Cruz Roja fue alertada sobre la balacera, por lo que el comité local despachó una unidad de soporte básico, pero para cuando los paramédicos llegaron a la escena ya no había nada que hacer por Ramírez, quien presentaba disparos en distintas partes del cuerpo.

En cuanto a su amigo, cuya identidad no se dio a conocer, la Policía Judicial informó que milagrosamente este resultó ileso en el ataque. Los investigadores a cargo de analizar la escena del crimen recolectaron al menos 10 casquillos de un arma calibre nueve milímetros.

De momento la Policía Judicial no ha establecido un móvil para el homicidio de Ramírez, pero por cómo se dieron los hechos no se descarta que pudiera haberse tratado de un ajuste de cuentas.