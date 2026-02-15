Sucesos

Hombre es ejecutado de múltiples balazos en Limón

El ataque habría sido cometido por dos sujetos que interceptaron a la víctima

Por Adrián Galeano Calvo

Una vez más la provincia de Limón fue escenario de un hecho de sangre, pues la noche de este sábado un hombre fue asesinado de forma despiadada.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el crimen ocurrió en el barrio Ceibón, en el centro de dicha provincia.

Los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre una persona herida a consecuencia de una balacera en el sitio, por lo que la Cruz Roja envió personal médico al lugar, pero a su llegada ya no había nada que hacer por el hombre.

El hombre fue asesinado a pocos metros de su vivienda.
El crimen habría sido cometido por dos sujetos. Foto Archivo. (Reiner Montero/Corresponsal)

En cuanto a lo sucedido, se maneja la versión preliminar de que dos sujetos interceptaron al ahora fallecido para atacarlo a balazos, al parecer, la víctima trató de huir, pero se desplomó al lado de una calle a consecuencia de los disparos.

De momento la Policía Judicial no ha dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni una versión oficial de cómo ocurrieron los hechos.

