Tragedia doble en 46 días: papá e hijo mueren en distintos accidentes de tránsito

Una familia de San Gabriel de Aserrí enfrenta una doble tragedia tras perder a padre e hijo en accidentes de tránsito ocurridos con apenas 46 días de diferencia.

La más reciente víctima fue Ryan Makel Araya, de 20 años, quien falleció la noche del viernes 13 de febrero luego de verse involucrado en un choque en motocicleta en el sector de Tarbaca.

Ryan Makel Araya y su papá Douglas Araya fallecieron en accidentes de tránsito con 46 de diferencia (Cortesía/cortesía)

El suceso ocurrió poco antes de llegar al restaurante Donde Alcides, a eso de las 11:40 p. m.; según el reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el joven viajaba en motocicleta cuando, por razones que se investigan, perdió el control del vehículo y colisionó contra un automóvil.

Producto del impacto, el muchacho murió en el sitio. En el mismo suceso, otra persona resultó herida y fue trasladada a la Clínica Marcial Fallas en condición estable.

La tragedia revive el dolor en su familia, ya que su padre, Douglas Eduardo Araya Ríos, de 53 años, falleció el 30 de diciembre de 2025 en el hospital, debido a las lesiones sufridas tras un choque contra un muro en Salitral de San Gabriel, cuando viajaba en carro.

En menos de dos meses, la familia Araya perdió a dos de sus integrantes en distintos hechos de tránsito.

Ambos casos permanecen en investigación por parte de las autoridades judiciales.