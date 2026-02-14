Cuatro pistoleros acribillan a hombre de 40 años en Puntarenas

Un hombre de 40 años, identificado como de apellido Salguero, fue asesinado la noche del viernes en Bella Vista, en El Roble de Puntarenas, tras ser atacado a balazos por hombres que se movilizaban en motocicletas.

Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba en la calle. En determinado momento, cuatro hombres que viajaban en dos motocicletas se acercaron y, sin mediar palabra, abrieron fuego en múltiples ocasiones contra él.

Un hombre fue asesinado a balazos en Puntarenas (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Salguero recibió al menos 10 impactos de bala en distintas partes del cuerpo, incluyendo el abdomen, la cabeza, el pecho y las piernas. Producto de las heridas, falleció en el sitio antes de que pudiera recibir atención médica.

Agentes del OIJ se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación para determinar el móvil del crimen y dar con el paradero de los responsables.