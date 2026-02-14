Sucesos

Entre sombras y silencio mataron a un hombre dentro de su casa en Aguas Zarcas, San Carlos

Un hombre de apellido Rojas, de 33 años, fue asesinado al recibir balazos en el pecho y abdomen

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Las autoridades judiciales identificaron al hombre que fue asesinado en Aguas Zarcas, San Carlos, y revelaron detalles que estremecen por el nivel de violencia del ataque.

Se trata de un hombre de apellido Rojas, de 33 años.

LEA MÁS: Muchacha que murió atropellada al recoger celular había hecho una petición muy especial para su funeral

Agentes del OIJ y personal de Cruz Roja inspeccionaron el Centro Social Boston, en Carrandí de Matina, donde un hombre vinculado al grupo criminal de “Curry” fue asesinado a balazos la noche del lunes. Fotografía:
Un hombre de apellido Rojas, de 33 años, fue asesinado al recibir balazos en el pecho y abdomen. Foto: Con fines ilustrativos (Reiner Montero/Cortesía)

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, a las 3:07 a. m. de este viernes recibieron la alerta sobre una persona herida por arma de fuego. Al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le informaron de la situación a las 4:20 a. m.

“Rojas se encontraba dentro de su vivienda cuando llegaron dos sujetos, quienes aparentemente se desplazaban en motocicleta. Sin mediar palabra y por razones que aún se desconocen, le dispararon en múltiples ocasiones”, detallaron en la oficina de prensa judicial.

LEA MÁS: Tras la muerte desgarradora de una mujer, su familia enfrenta un segundo golpe devastador

Según las autoridades, los sospechosos habrían aprovechado la oscuridad y el silencio de la madrugada para cometer el homicidio.

Rojas recibió tres impactos de bala en el pecho y uno en el abdomen.

El caso se mantiene en investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Aguas Zarcashomicidio en Aguas Zarcas de San CarlosRojas
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.