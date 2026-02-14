Entre sombras y silencio mataron a un hombre dentro de su casa en Aguas Zarcas, San Carlos

Las autoridades judiciales identificaron al hombre que fue asesinado en Aguas Zarcas, San Carlos, y revelaron detalles que estremecen por el nivel de violencia del ataque.

Se trata de un hombre de apellido Rojas, de 33 años.

LEA MÁS: Muchacha que murió atropellada al recoger celular había hecho una petición muy especial para su funeral

Un hombre de apellido Rojas, de 33 años, fue asesinado al recibir balazos en el pecho y abdomen. Foto: Con fines ilustrativos (Reiner Montero/Cortesía)

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, a las 3:07 a. m. de este viernes recibieron la alerta sobre una persona herida por arma de fuego. Al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le informaron de la situación a las 4:20 a. m.

“Rojas se encontraba dentro de su vivienda cuando llegaron dos sujetos, quienes aparentemente se desplazaban en motocicleta. Sin mediar palabra y por razones que aún se desconocen, le dispararon en múltiples ocasiones”, detallaron en la oficina de prensa judicial.

LEA MÁS: Tras la muerte desgarradora de una mujer, su familia enfrenta un segundo golpe devastador

Según las autoridades, los sospechosos habrían aprovechado la oscuridad y el silencio de la madrugada para cometer el homicidio.

Rojas recibió tres impactos de bala en el pecho y uno en el abdomen.

El caso se mantiene en investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.