Muchacha que murió atropellada al recoger celular había hecho una petición muy especial para su funeral

Andrea Madrigal Jiménez, de 35 años, le hizo una petición muy especial a su mamá relacionada con el día de su funeral, sin imaginarse que en pocos días iba a terminar haciéndose realidad.

Madrigal hizo la petición horas antes de perder la vida en un trágico accidente de tránsito, en el que fue golpeada por un carro cuando se agachó a recoger el celular que se le cayó sobre la calle.

“La última vez que hablamos fue el viernes, ella me decía que el papá estaba enfermo y que si el día de mañana ella se moría que por favor la enterráramos con pantalón, camiseta y gorra, y que nadie la viera excepto la familia. Eso fue el viernes y el sábado en la noche pasó el accidente”, contó doña Martha Jiménez, mamá de Andrea.

La tragedia que tiene a esta familia de luto ocurrió en los últimos minutos de la noche del pasado sábado 8 de febrero en el centro de Santiago de Puriscal, cuando Andrea se encontraba a la orilla de una calle junto a otras personas.

“Ella se encontraba a la orilla de la vía pública; en apariencia se le cayó el celular, la misma se agachó a juntarlo y en ese momento perdió el equilibrio, cayendo sobre la calle, y fue golpeada por un vehículo que pasaba por el lugar en ese instante”, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Andrea Madrigal, fallecida al ser golpeada por un carro cuando trató de recoger su celular. (cortesía/Andrea Madrigal, fallecida en accidente en Puriscal.)

Trascendió que el lamentable hecho ocurrió poco después de que Andrea salió de trabajar como salonera en un restaurante chino de esa localidad.

En cuanto al conductor del carro, este se quedó en el lugar y estaba muy afectado, pues no pudo hacer nada por evitar la trágica situación.

Dolorosa llamada

Doña Martha contó que su hija tenía mucho años de trabajar como salonera en esa restaurante y como este queda cerca de su casa solía tardarse, a lo mucho, 15 minutos en llegar.

Sin embargo, la madrugada del domingo no fue despertada por la llegada de Andrea, sino por una llamada que le dejó el corazón hecho pedazos.

“De hecho, yo me enteré por medio de la muchacha con la que ella estaba hablando por teléfono en ese momento, ella inmediatamente me llamó para decirme lo que había pasado”, explicó.

El trágico hecho ocurrió en el centro de Santiago de Puriscal. Foto Facebook. (cortesía/Andrea Madrigal, fallecida en accidente en Puriscal.)

Jiménez recordó que la última vez que vio a su hija fue el viernes, cuando ella estuvo en su cuarto y pasó acostada en su cama como hora y media haciéndole compañía antes de irse a trabajar.

En cuanto a la petición que le hizo Andrea, doña Martha explicó que eso estaba relacionado con la forma de ser su hija, que siempre la caracterizó.

“Así le gustaba vestirse a ella (pantalón, camiseta y gorra), era muy sencilla para vestir, tampoco fue una persona de comprar cosas caras para sobresalir. Fue una muchacha que a la edad que tuvo nunca se maquilló.

“Ella era muy apreciada, muy querida, era una muchacha cariñosa, responsable, que salía del trabajo y de una vez se iba para la casa”, explicó su madre.

Se reunirá con abuelita

En medio del enorme dolor que siente por la muerte de Andrea, su familia encuentra un leve consuelo al pensar que ella se reunirá en el cielo con una de las personas que más amaba.

“Ella era muy apegada con su abuela paterna, era muy cariñosa con ella. Su abuelita murió hace cinco meses y a ella se le dio mucho, ahora cinco meses después se nos fue Andrea”.

Una de las cosas que más les duele a los familiares de Madrigal es que con apenas 35 años aún tenía larga vida por delante y toda una lista de sueños y metas por cumplir.

Andrea era muy apegada con su abuelita, quien falleció hace cinco meses. (cortesía/Andrea Madrigal, fallecida en accidente en Puriscal.)

“Ella quería comprarse un carro, por cierto, el jefe le dijo que le prestaba la plata y que se comprara el carro, porque ya ella había tenido varios accidentes en una moto. Ella tenía la ilusión de comprarse el carro, pero le dijo al jefe que todavía no, que le diera tiempo, porque hace poco se había comprado una moto nueva”.

Esa moto que aún sigue en la casa de doña Martha y le trae recuerdos de su hija, mientras ella trata de asimilar su partida, pues aún le cuesta creer que no se trate de una pesadilla.

Doña Martha agradeció todas las muestras de apoyo y cariño que ella y toda su familia han recibido tras la muerte de su amada hija.

“Muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado, fue bonito, porque fue demasiada gente a la vela, igual a la iglesia, ahí se vio que de verdad las personas la apreciaban a ella y a nuestra familia”.