Condenan a miembros de la banda del “Gordo Daniel” que balearon a niño inocente en una pulpería

La banda de un hombre apellidado Parra Arauz, conocido con el alias de “Gordo Daniel”, recibió otro duro golpe, pues dos de sus miembros fueron condenados por balear a un niño inocente cuando trataban de matar a supuestos miembros de una banda rival.

Así lo dio a conocer el Ministerio Público, el cual informó que la Fiscalía Adjunta de Puntarenas logró que el tribunal de esa zona dictara una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión contra dos hombres de apellidos Marchena Serrano y Rojas Matarrita.

Ambos sujetos, quienes forman parte del grupo criminal arraigado en Chacarita, Puntarenas, fueron encontrados responsables de un delito de tentativa de homicidio en perjuicio de una persona menor de edad, ocurrido el 28 de mayo del 2024.

Ambos hombres fueron sentenciados 13 años y cuatro meses de prisión. (Freepik)

“Los hechos ocurrieron en la localidad de Fray Casiano, en Puntarenas, cuando los imputados dispararon en contra de un grupo de personas vinculadas a la banda criminal conocida como Los Búhos.

“Según evidenció el despacho, una de las balas hirió en una pierna a un niño de 12 años, quien se encontraba en una pulpería cercana y que no tenía relación con ninguno de los dos grupos”, informó la Fiscalía.

Esta es la segunda vez en esta semana que dicha banda es noticia, pues el pasado martes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la detención del Gordo Daniel como sospechoso de delitos relacionados con narcotráfico.