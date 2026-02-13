Detienen a joven de 20 años como sospechoso de homicidio en Nuevo Caribe de Cariari

Un joven de 20 años, de apellido Gamboa, fue detenido como sospechoso de un aparente delito de homicidio ocurrido en Nuevo Caribe de Cariari.

Como parte del operativo, se allanó una vivienda ubicada en la ruta de Pococí, donde se efectuó la detención de Gamboa, de 20 años. Durante el registro del inmueble se decomisó evidencia para el caso.

El joven es sospechoso de participar en el homicidio ocurrido el 10 de febrero en Nuevo Caribe de Cariari. (OIJ/cortesía)

El segundo sospechoso, un hombre de apellido Aguilar, de 30 años, fue detenido el día anterior en vía pública por oficiales de la Fuerza Pública en coordinación con agentes del OIJ.

Ambos quedaron a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica, mientras la investigación continúa en desarrollo.

Según el informe preliminar, los hechos con los que se le vincula se habrían registrado el martes 10 de febrero del presente año, cuando aparentemente varios sospechosos se desplazaban en una motocicleta y abordaron a la víctima en la calle.

Según la investigación, los agresores habrían interceptado al ofendido y, sin mediar palabra, lo atacaron y, posteriormente, lo hirieron con un arma blanca.

Tras la agresión, el hombre fue trasladado inicialmente a la clínica de la localidad y luego remitido al Hospital Calderón Guardia, donde fue declarado sin signos vitales durante la madrugada del 11 de febrero.