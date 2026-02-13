Hallan cuerpo de hombre desaparecido tras accidente acuático en Bebedero de Cañas

La Cruz Roja Costarricense confirmó que encontraron hace pocos minutos el cuerpo del hombre que estaba desaparecido desde la noche del jueves, tras un accidente acuático ocurrido en el sector de Bebedero de Cañas, en Guanacaste.

La información fue confirmada por Eduardo Salazar, coordinador operativo regional, quien detalló que el hallazgo se dio durante las labores de búsqueda que se retomaron desde tempranas horas de la mañana con apoyo de equipo especializado.

El cuerpo del hombre que desapareció en el río Bebedero fue encontrado por la Cruz Roja (cortesía/cortesía)

El incidente se había registrado aproximadamente a las 7:20 p. m. del jueves, cuando dos hombres que viajaban en una lancha sufrieron un percance por causas que no han sido precisadas oficialmente.

En ese momento, uno de los ocupantes logró salir del agua por sus propios medios; sin embargo, el segundo no fue ubicado y se mantuvo en condición de desaparecido durante varias horas.

Desde que se recibió la alerta, personal de emergencia se desplazó al sitio e inició un operativo de rastreo en el área donde ocurrió el accidente. No obstante, durante la noche del jueves no se obtuvieron resultados positivos.

Según explicó Salazar, este viernes se reforzó el operativo con más recursos, incluyendo equipos especializados, drones para rastreo aéreo y recorridos en lancha por distintos puntos del sector.

Fue en medio de estos trabajos que finalmente se logró ubicar el cuerpo.

Ahora será el OIJ el que se encargue del levantamiento del cuerpo.