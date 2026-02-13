Este es el motivo por el que fue asesinado a golpes el sobrino de alcalde chileno en Osa

El homicidio de un ciudadano chileno en la zona sur del país ha tomado un giro relevante en las últimas horas.

Las autoridades judiciales confirmaron que el crimen habría tenido un trasfondo personal y que la víctima sí conocía a los sospechosos, descartándose la versión inicial de que se trataba de desconocidos.

El caso es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que ya realizó un allanamiento en Osa y logró la detención de uno de los presuntos implicados en la muerte de Francisco Ojeda Garcés, de 36 años, el sospechoso es de apellido Pérez.

El segundo sospechoso cayó la noche del jueves y fue capturado en el sector de Savegre, en Quepos. Este es de apellido Elizondo, de 31 años.

El cuerpo de Francisco Ojeda apareció el 26 de diciembre en una playa en Osa. (cortes/El cuerpo de Francisco Ojeda apareció el 26 de diciembre en una playa en Osa.)

Ojeda, quien se encontraba radicado en Costa Rica, era sobrino de René Garcés, alcalde de la comuna de Quinchao, en la Región de Los Lagos, Chile.

El hallazgo en Dominicalito

El cuerpo del extranjero fue localizado el pasado 26 de diciembre de 2025 en playa Perfecta, en Dominicalito de Bahía Ballena. Según el OIJ, presentaba múltiples golpes en distintas partes del cuerpo.

LEA MÁS: Cae primer sospechoso de matar a sobrino de alcalde chileno en Osa: OIJ busca a segundo implicado

Tras la autopsia correspondiente, se determinó que la causa de muerte fue producto de una agresión física, confirmándose que se trató de un acto homicida.

Disputa personal entre conocidos

Según explicó el director general a.i. del OIJ, Michael Soto, las diligencias iniciales permitieron establecer que en el hecho habrían participado al menos dos personas.

LEA MÁS: Hombre es asesinado de múltiples balazos en San Carlos

Las investigaciones señalan que víctima y sospechosos se conocían previamente y que el crimen estaría vinculado a un conflicto personal que escaló hasta un desenlace violento. Aunque las autoridades no han detallado la razón exacta de la disputa.

Los dos sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público.