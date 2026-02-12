Cae primer sospechoso de matar a sobrino de alcalde chileno en Osa: OIJ busca a segundo implicado

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó un allanamiento en Osa como parte de las diligencias por el homicidio de un hombre de nacionalidad chilena, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 26 de diciembre de 2025 en Playa Perfecta, en Dominicalito, Bahía Ballena, en la zona sur del país.

La víctima fue Francisco Ojeda Garcés, un hombre de 36 años, quien se encontraba radicado en Costa Rica. Ojeda era sobrino de René Garcés, alcalde de la comuna de Quinchao, en la Región de Los Lagos, Chile.

Según las autoridades, el cuerpo del extranjero presentaba múltiples golpes y la causa de muerte fue determinada como consecuencia de un acto homicida.

El cuerpo de Francisco Ojeda apareció el 26 de diciembre en una playa en Osa.

El director general a.i. del OIJ, Michael Soto, explicó que tras las primeras investigaciones los agentes lograron establecer la participación de al menos dos personas en el hecho.

Como resultado de las pesquisas, se ejecutó un allanamiento que permitió la detención de un hombre de apellido Pérez, de 31 años, quien figura como sospechoso en el caso.

“Luego de las primeras investigaciones, se logra establecer que hay dos personas involucradas en este hecho, por eso es que se realiza un allanamiento, en el que se detiene a un hombre de apellido Pérez, de 31 años. En apariencia, esto sería algún tipo de disputa personal”, indicó Soto.

El jerarca añadió que habría otra persona involucrada que aún no ha sido detenida y que se mantiene en condición de sospechosa.

“Estaría involucrada otra persona que estamos buscando para detenerlo. El OIJ ha trabajado en buscar pruebas, testigos, para acelerar la investigación. El móvil sería personal”, señaló el director.

El OIJ dio a conocer la fotografía del sospechoso que permanece en fuga, con el fin de que cualquier persona que tenga información sobre su paradero pueda comunicarla de manera confidencial a las autoridades judiciales.

Un hombre de apellido Pérez, es sospechoso de asesinar en una playa a un chileno. Foto: OIJ

Si ve a este hombre llame al OIJ

Si sabe algo del sospechoso, puede llamar al 8008000645 del OIJ.

El caso continúa en investigación mientras se desarrollan diligencias para ubicar al segundo implicado y esclarecer por completo el crimen.