Caso de tiktoker Marisol Gómez: absuelven a una mujer y tres hombres siguen en juicio

La Fiscalía solicitó el sobreseimiento para una mujer de apellido Fallas, quien inicialmente fue señalada como sospechosa por el ataque contra la tiktoker Marisol Gómez Quesada y el homicidio de su novio, Eliécer Torres León, conocido como Tingo.

El Poder Judicial le confirmó a La Teja que los jueces aceptaron la solicitud del Ministerio Público.

“Ante su consulta nos indican del Juzgado Penal de Quepos que contra la persona que usted consulta se tramitó causa aparte y en esta se dictó sentencia de sobreseimiento definitivo por falta de elementos de prueba, artículo 311 inciso e) del Código Procesal Penal, en fecha 18-09-2025, a solicitud del Ministerio Público”, señalaron en el Poder Judicial este jueves 12 de febrero del 2026.

Juicio continúa para tres acusados

Por este caso aún hay tres hombres que figuran como acusados. Las autoridades los identificaron con los apellidos Herrera, Linares y Monterrey, quienes enfrentan un juicio en el Tribunal Penal de Quepos.

El debate arrancó este martes 10 de febrero y continuará el 25 de febrero del presente año, a partir de las 8 a. m.

Eliécer Torres León, conocido como Tingo y su novia Marisol Gómez, fueron muy conocidos en Tiktok. Foto: Archivo LT

Marisol y Tingo sufrieron un ataque armado la madrugada del viernes 30 de junio de 2023, en Esterillos Oeste en Parrita. Supuestamente, cuatro sujetos llegaron a la casa de la pareja y les dispararon en reiteradas ocasiones.

El hombre murió en el sitio, mientras que ella fue llevada a un centro médico, donde logró sobrevivir.

Luego, las autoridades vincularon a Herrera como sospechoso de este hecho; al parecer, Herrera fue amigo de Marisol Gómez, no obstante, luego surgieron problemas en la amistad, en la que en apariencia hubo hasta amenazas publicadas en redes sociales.

Este caso forma parte del expediente 23-000903-0072-PE, de la Fiscalía de Quepos y Parrita.

