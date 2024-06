Tiktoker tica que sobrevivió a atentado cuenta por primera vez lo que ha vivido

Marisol junto a su pareja Eliécer Torres León, conocido como Tingo.

La conocida tiktoker costarricense Marisol Gómez Quesada abrió su corazón y, por primera vez, contó todo lo que ha vivido tras el violento ataque a balazos en el que resultó gravemente herida y en el que, lamentablemente, perdió a su pareja, Eliécer Torres León, conocido como Tingo.

Este domingo 30 de junio es una fecha muy significativa para Gómez, pues se cumple un año exacto desde que ocurrió el terrible hecho, cuando cuatro sujetos entraron a su casa, en Esterillos Oeste, y les dispararon a ella y a su pareja.

Desde ese hecho trágico, Marisol nunca había hablado, públicamente, con ningún medio de comunicación, pero decidió aceptar una entrevista con La Teja para contar lo que ha sido de su vida tras un año de ese atentado.

“Después de que pasó esa situación ha sido muy difícil, sobre todo al principio. Fue demasiado duro tener que abandonar mi casa y tener que irme sola a otro lugar junto con mis hijos, eso fue uno de los momentos más duros”, contó.

Por este caso, el pasado mes de marzo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a una pareja de tiktokers como sospechosos del crimen. Se trata de una mujer apellidada Fallas, de 30 años, y un hombre de apellido Herrera.

Este, en apariencia, en algún momento fue amigo de Marisol, pero habría tenido un problema personal con ella y Tingo, encontronazos que trascendieron las redes sociales y que habrían dado pie al homicidio.

En cuanto a Herrera, este se encuentra cumpliendo prisión preventiva, mientras que Fallas estuvo un tiempo en la cárcel, pero se le cambió la medida cautelar a arresto domiciliario.

LEA MÁS: De amigos a enemigos: Así se habría originado el homicidio entre tiktokers

Tiktoker tica se acercó a Dios tras ataque

A un año de la tragedia que le cambió la vida tras recibir 7 disparos, Marisol recordó que las semanas que estuvo en el hospital fueron muy duras, pero aseguró que lo más difícil vino después salir del centro médico.

“Después de que salí del hospital pasé tres o cuatro meses encerrada en el cuarto, no quería salir, no quería hablar con nadie; fueron meses infernales en los que yo decía ‘Dios, sácame de aquí'. Yo no podía, no quería ni ir a la sala a compartir con mis hijos, porque me ponía a llorar”, contó.

Gómez dijo que ella logró salir de ese oscuro lugar en el que se encontraba cuando empezó a buscar más de Dios, lo que le ha permitido salir adelante junto con sus tres hijos de 6, 8 y 12 años.

“Cuando empecé a ir a la iglesia ya me sentía diferente, ya salía más y disfrutaba más. Ya estoy un poquito mejor, no es que ahora puedo decir que sea feliz, pero por lo menos ya estoy un poquito más tranquila”.

La mujer de apellido Fallas y su expareja de apellido Herrera sospechosos de matar a Eliécer Torres León, conocido como Tingo, de 43 años, novio de la tiktoker Marisol Gómez Quesada. Foto: OIJ

LEA MÁS: Famosa tiktoker también fue detenida por sonado asesinato en Parrita

Se limpió el nombre de Tingo

Tras abandonar su casa, Marisol aún se sentía insegura, pues sabía que los responsables del ataque aún seguían en libertad y no iban a estar nada contentos con que ella hubiera sobrevivido.

“Yo ni salía, pasaba encerrada, porque antes de que a ellos los agarraran yo temía por mi vida. Todavía no digo dónde vivo; si salía andaba abrigos con gorro y así, y no era para no saludar a las personas sino por eso mismo de mi seguridad”, explicó.

La tiktoker recobró un poco de la paz que le robaron cuando se dio a conocer la detención de los sospechosos, pero lo que más le alegró es que el OIJ aclaró el motivo del ataque.

“Después de que los agarraron sentí una paz, una tranquilidad tan grande, sobre todo porque sé que se limpió mi nombre y el de Tingo, porque quisieron meter otras cosas. Sé que es un proceso largo, pero yo me siento feliz, porque cuando uno actúa bien y es una buena persona Dios obra para bien”.

Aunque este mes ha sido muy difícil para ella al recordar todo lo sucedido, Marisol dijo que tiene algo preparado este domingo para recordar a Tingo.

“En el cementerio todavía no le han puesto la placa ni nada, entonces este 30 de junio nos vamos a reunir todos los amigos y nos vamos a ir allá a llevarle flores y ponerle la placa”, comentó.

LEA MÁS: Caso Madre Patria: Fiscalía ya sabe qué quiere para los sospechosos

Secuelas del ataque la siguen molestando

Para Marisol, el haber sobrevivido a siete disparos es todo un milagro, por eso se siente muy agradecida con Dios; sin embargo, no ocultó que aún lucha contra varias secuelas que le dejó ese ataque.

“Ahorita de salud me encuentro bien, gracias a Dios; en agosto me dicen la fecha de la cirugía que me hace falta y, aunque de salud me siento bien, todavía sigo en terapia de mi piecito izquierdo, que es el que más se afectó, porque todavía cojeo un poquito cuando camino rápido”.

Marisol contó que con su trabajo en redes sociales saca adelante a sus tres hijos. Foto autorizada por Marisol Gómez.

Más allá de la leve dificultad que aún tiene para caminar, la tiktoker contó que la mayor molestia la siente en la planta de ese pie, pues los cuatro impactos que recibió en la pierna izquierda afectaron sus nervios.

“En la pierna izquierda me pegaron cuatro impactos, dos en la nalga, uno en la pierna y otro en el talón, eso quiere decir que me agarraron el nervio desde arriba de la cadera hasta llegar abajo”, señaló.

Gómez confesó que el dolor que siente a veces en ese pie, el cual se incrementa cuando hace mucho calor, es lo que en parte la ha frenado a realizar más apariciones en sus redes sociales.

LEA MÁS: Reviven caso de la vaca Milagro: Patas de una ternera delataron a dos hombres

Redes sociales son su sostén

Luego de que se dio a conocer el atentado en el que casi pierde la vida, muchas personas pensaron que Marisol dejaría las redes sociales, pero ella aseguró que nunca ha tenido eso en mente.

“Después de lo que pasó, mucha gente me pregunta por qué no me salí de las redes, pero lo que muchos no saben es que actualmente yo vivo de las redes sociales, si me hubiera salido de las redes ¿cómo pagaría mi casa?, ¿cómo mantendría a mis hijos?”.

Gómez también reveló que no ha aparecido tanto en redes sociales por motivos relacionados con su salud.

“Estos meses atrás me han salido trabajitos para redes, pero yo les he estado diciendo que no, porque me dolía mucho el pie, pero ya me puse en mente ue tengo que acostumbrarme a vivir con el dolor, y ya no puedo decir que no, porque estoy necesitando el trabajito, entonces al que me busque le voy a decir que sí”.

De hecho, si usted desea contactar a Marisol para un trabajito en redes sociales o una mención puede hacerlo por medio de sus redes en las que aparece como Marisol Oficial.