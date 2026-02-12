Este es el último video musical que publicó joven cantante antes de ser asesinado: “La fe que se vive”

Carlos Daniel Gutiérrez Carranza, el joven cantante urbano que fue asesinado este martes en San Sebastián, publicó hace pocas semanas un último video musical con un mensaje muy especial para él.

Carghty, como era conocido en el mundo de la música urbana, fue asesinado a balazos la tarde de este martes en San Sebastián, cuando se encontraba dentro de un carro en las inmediaciones del lugar conocido como Luna Park.

El pasado 21 de enero Carghty subió en su perfil de YouTube su más reciente canción titulada “Fé no escrito”, en donde aparecía cantando tanto en español como en portugués.

Gutiérrez aprovechó la publicación de dicho video musical para compartir un mensaje con sus seguidores sobre lo que significaba esa canción para él.

“Fé no escrito no es solo una canción, es un testimonio. Nace desde el suelo, desde la caída, desde el silencio donde Dios habla sin letras. Entre portugués y español, esta canción camina por la vida real: el trabajo duro, las heridas que enseñan, la fe que no se presume… la fe que se vive. No todo estuvo claro, no todo fue fácil, pero todo tuvo propósito", escribió.

El joven explicó que esa canción habla de confiar incluso cuando no hay señales, de seguir vivo cuando “la vida aprieta” y de entender cada caída no como un castigo sino como una enseñanza.

“Desde Costa Rica, con alma latinoamericana y corazón brasileño. Para quien sigue adelante sin explicaciones, para quien cree aunque no lo diga, para quien sabe que lo más importante nunca estuvo escrito”.

En cuanto al crimen, las autoridades aún no han determinado cuál sería el motivo del ataque; tampoco confirmaron una versión extraoficial que señala que los gatilleros, al parecer, iban por un hermano de Carghty.