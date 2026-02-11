Cantante urbano asesinado en San Sebastián grabó un video musical que anticipó cómo sería su muerte

Carlos Daniel Gutiérrez Carranza, de 24 años, el joven asesinado la tarde de este martes 10 de febrero en San Sebastián, San José, era conocido en el mundo de la música urbana.

El último video que subió a sus redes sociales pareciera ser un anticipo de su propia muerte.

“La muerte llega y no tiene hora, puede ser mañana, durmiendo o despierto ahora, sientes un bombazo en el cora (corazón)”, es parte de lo que cantaba “Carghty”, nombre artístico que usaba, en el video.

La canción es de 53 segundos y hablaba también de sorprender a las personas falsas.

Agrega que no era “ningún pendejo” y solo confiaba en él mismo, además de tener cuidado en la rotonda.

Estas palabras ahora son analizadas por los investigadores de homicidios de San José, quienes tienen que dar con los responsables de la ola de violencia en la capital.

Carghty asesinado en San Sebastián

El 31 de enero anterior hubo un ataque a balazos en la rotonda de Goicoechea, San José, donde mataron a una mujer de apellido Chavarría, de 31 años, que viajaba en un pick up junto a un hombre que en apariencia es conocido como Gemelo y a quien le habían matado a un hermano.

De manera preliminar, se presume que conflictos entre bandas, entre ellas la de alias “Gemelo”, de San Rafael Arriba de Desamparados; otra liderada por un sujeto conocido como “Churro”; así como la del “Gordo Leo” y los “Lara”, estarían relacionados con estos hechos violentos que afectan el sur de la capital.

Carlos Daniel Gutiérrez Carranza, de 24 años, es el joven asesinado en San Sebastián y era conocido en la música urbana. Foto: Tomada de Movimiento Urbano (Tomada de Movimiento Urbano/Tomada de Movimiento Urbano)

Asesinado frente al negocio de una hermana

El crimen de Carlos Daniel Gutiérrez ocurrió a eso de las 4:15 p.m., en las inmediaciones del sector conocido como Luna Park. Carlos se encontraba dentro de un vehículo, estacionado al lado de una verdulería propiedad de una de sus hermanas, cuando fue atacado a balazos.

Carlos Daniel Gutiérrez Carranza murió frente a una verdulería propiedad de una hermana. Foto: cortesía. (Cortesía/El sangriento crimen ocurrió a plena luz del día. Foto cortesía.)

De acuerdo con las primeras versiones que ahora investigan los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el objetivo del ataque habría sido un hermano de la víctima. Sin embargo, serán las diligencias judiciales las que determinen con exactitud lo sucedido.

Los sospechosos serían dos hombres que viajaban en motocicleta y que, sin mediar palabra, dispararon en múltiples ocasiones contra el joven.

Con este caso, Costa Rica llega a las 80 muertes violentas en los primeros días del 2026. San José se mantiene como la provincia con más homicidios registrados, contabilizando 26 asesinatos.