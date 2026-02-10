Homicidios no paran: Otro hombre es ejecutado de forma sangrienta a plena luz del día

La ola de violencia que se ha desatado en las últimas horas cobró una nueva víctima, pues un hombre fue ejecutado a balazos a plena luz del día.

El crimen ocurrió a eso de las 4:15 p.m. de este martes en San Sebastián, San José, en las inmediaciones del sector conocido como Luna Park. De acuerdo con las autoridades, se trata de un hombre de unos 24 años que fue asesinado de múltiples impactos de bala.

Extraoficialmente, trascendió que sería un hombre apellidado Gutiérrez, quien, en apariencia, falleció dentro del carro en el que viajaba.

El sangriento crimen ocurrió a plena luz del día. Foto cortesía. (Cortesía/El sangriento crimen ocurrió a plena luz del día. Foto cortesía.)

Las autoridades aún no han dado una versión oficial sobre lo sucedido, pero se habla de que el ataque habría sido cometido por sicarios en motocicleta que se acercaron hasta el vehículo en el que se encontraba el ahora fallecido.

De momento, la Fuerza Pública mantiene la escena acordonada y realiza un operativo en los alrededores para tratar de dar con algún sospechoso.