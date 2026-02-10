Cinco sospechosos habrían destrozado una familia al quitarle la vida a un padre ejemplar en Turrialba

Dos mujeres de apellidos Lee Cedeño, de 25 años, y Díaz Sánchez, de 37 años, así como tres hombres de apellidos Gutiérrez Díaz, de 54 años; Díaz Sánchez, de 29 años (hermano de la mujer), y Tenorio, de 29 años, figuran como sospechosos de matar a Julio Gerardo Ramírez García.

Ramírez, quien no contaba con antecedentes ni se le conocían problemas, es señalado por sus allegados como un papá ejemplar. Su muerte fue especialmente dolorosa para la familia, no solo por la forma en que fue asesinado, sino también por las circunstancias en las que desapareció.

Julio trabaja en una carnicería y no se le vinculó con ningún problema, por lo que la causa de muerte aún no ha sido determinada.

Julio Gerardo Ramírez García, de 33 años, fue visto por última vez en Turrialba, el martes 5 de agosto del 2025. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Detenciones y hallazgo del cuerpo

Los sospechosos fueron detenidos por agentes del OIJ de Turrialba este lunes 9 de febrero. En Osa fue capturado Gutiérrez; Tenorio ya se encontraba recluido en la cárcel de San Sebastián, en San José, por otro hecho de homicidio, mientras que los demás fueron detenidos en Turrialba.

Detenidos por matar a Julio Gerardo Ramírez García. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

La víctima fue vista con vida por última vez el 5 de agosto de 2025, cuando fue interceptada en el centro de Turrialba mientras se dirigía a su casa. Tras la denuncia por su desaparición, la familia realizó varias búsquedas.

Trece días después, el 18 de agosto de 2025, el cuerpo de Julio Ramírez fue encontrado enterrado en un lote baldío. La víctima presentaba varias heridas causadas con arma blanca.

Los detenidos permanecen a las órdenes del Ministerio Público, mientras continúa el proceso judicial en su contra.