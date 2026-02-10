Sucesos

Video muestra el aterrador momento en que techo arrancado por el viento le cae encima a un hombre en Grecia

El hombre fue trasladado en condición urgente al hospital de la localidad

Por Adrián Galeano Calvo

Una cámara de seguridad captó el aterrador momento en el que un techo de una casa fue arrancado por una fuerte ráfaga de viento y cayó sobre un hombre.

El aparatoso hecho ocurrió la mañana de este martes en el centro de Grecia y, a consecuencia de lo sucedido, el hombre, cuya identidad no trascendió, tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de la zona, informó la Cruz Roja.

En la grabación se observa cómo el hombre se encontraba junto a otra persona, mientras ambos revisaban un carro que tenía la tapa levantada.

En ese momento, un sujeto con camisa verde logra ver que el techo estaba a punto de caerles encima y, en una rápida reacción, sale corriendo para alejarse del vehículo.

FDownloader.Net AQNdax2TZCehxlGeYscukyj8V03Q1L4JKwtyp-SJ4Dx5uHpgvEFlsAdOLztv6wt2WB4PUrG0blrLbxRbpNKlF7qiXpKB8s-5-SusXbY-SxhF7g 720p (HD)

El de camisa blanca también alcanzó a reaccionar, pero no tuvo suficiente tiempo y el techo terminó cayéndole encima, provocando que quedara tendido boca arriba sobre la calle.

En cuestión de instantes, varias personas que presenciaron lo ocurrido corrieron para ayudarlo y lo sacaron de debajo de los restos de la estructura.

Trascendió que el hombre sufrió varias heridas de consideración, motivo por el cual fue trasladado al centro médico.

Vientos GreciaHombre golpeado techo Grecia
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

