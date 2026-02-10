Detienen al “Gordo Daniel”, quien es señalado como uno de los líderes narco más violentos de Puntarenas

Las autoridades le dieron un importante golpe al narcotráfico en Puntarenas, pues la tarde de este martes detuvieron a un supuesto líder narco que es señalado como uno de los más violentos de la zona.

Se trata de un hombre apellidado Parra Arauz, de 44 años, quien es conocido en la localidad y a nivel policial como el “Gordo Daniel”.

El "Gordo Daniel" fue detenido junto a otras tres personas. Foto MP. (Fiscal/Autoridades detuvieron este martes al supuesto líder narco alias el "Gordo Daniel". Foto MP.)

El fiscal adjunto Mauricio Boraschi explicó que junto a Parra también fueron detenidas otras tres personas, entre las que estaría una mujer que sería su pareja sentimental. Las capturas se dieron por medio de un operativo ejecutado en el sector de Fray Casiano, en Chacarita de Puntarenas.

“El OIJ y la Fiscalía Adjunta de Puntarenas está realizando una importante operación, se está desarticulando una banda cuyo líder es conocido como el Gordo Daniel. Se procedió a realizar dos allanamientos y en este momento tenemos cuatro personas detenidas para trasladarlas y ponerlas a las órdenes del juez de Puntarenas”, destacó Boraschi.

El fiscal describió al Gordo Daniel como una persona vinculada a temas de narcotráfico en la zona y que “ha sido uno de los generadores de violencia más grandes en esta localidad”.

Esta es la segunda vez que el Gordo Daniel cae en manos de las autoridades, pues en julio del 2023 había sido detenido por medio de dos allanamientos en ese mismo barrio porteño. En aquella ocasión, Parra fue detenido por supuestos delitos de amenazas y accionamiento de armas de fuego.