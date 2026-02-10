Sicarios asesinaron a joven inocente al no encontrar al familiar que buscaban

Un grupo de sicarios salió en busca de un hombre para acabar con su vida, pero al no encontrarlo decidieron dar un golpe igual de cruel, pues asesinaron a un joven familiar suyo que nada tenía que ver con la situación.

Esa es la versión que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con respecto al homicidio de un muchacho de apellido Urbina, de 19 años, quien se convirtió en una víctima colateral más al ser ejecutado a balazos la mañana del 19 de diciembre de 2025 en el sector de Colonia Cruz, en Tirrases de Curridabat.

LEA MÁS: Clienta de gimnasio donde ocurrió asesinato en Cartago narra cómo el crimen le arrebató el sueño y la paz

Agentes de la Sección de Homicidios del OIJ detuvieron a un supuesto sicario, quien habría asesinado a un joven Tirrases de Curridabat. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)

Ese atroz crimen dio pie a una investigación judicial, la cual tuvo uno de sus puntos más importantes la tarde de este martes, pues agentes del OIJ se encuentran realizando tres allanamientos en esa misma comunidad para detener a los sospechosos de cometer el ataque.

Michael Soto, director interino del OIJ, confirmó la captura de un sujeto apellidado Urriago, de 27 años, quien es señalado como el supuesto ejecutor material del crimen; es decir, quien le disparó al muchacho.

Según Soto, este hombre sería parte de la agrupación criminal de un hombre apellidado Sandí, de 27 años, conocido por el alias de “Churro”.

LEA MÁS: Madre e hijo murieron con solo 30 minutos de diferencia en dos hechos distintos

Disputa en la que no tenía nada que ver

De acuerdo con la versión que maneja el OIJ, el muchacho inocente fue asesinado la mañana del 19 de diciembre del 2025 en ese mismo sector cuando este se dirigía hacia su trabajo.

“Este joven iba hacia su trabajo y fue interceptado por varios sujetos que le quitaron la vida con arma de fuego. En apariencia, esto podría deberse a un tema de ajuste de cuentas, cuyo objetivo era un familiar del ahora fallecido, que como no pudieron localizarlo, le terminan dando muerte a esta persona”, detalló Soto.

Urriago, de 27 años, es señalado como el sospechoso de dispararle al muchacho inocente. (OIJ/Urriago, de 27 años, es señalado como el sospechoso de dispararle al muchacho inocente.)

LEA MÁS: Violento tiroteo cobra la vida de dos hombres en Gravilias de Desamparados

Según el director del OIJ, en apariencia, los sicarios querían asesinar al familiar de Urbina por un tema de disputa de territorios para la venta de drogas, pero al no encontrarlo, fueron por el muchacho inocente.

“Es una situación poco común; en apariencia, este joven no tenía nada que ver con los hechos o con los grupos”, agregó Soto.

La Policía Judicial destacó que la organización de alias “Churro” está causando mucha violencia en todo el sur de la capital, por enfrentamientos con otros grupos criminales como “Los Lara” y “Los Myrie”.