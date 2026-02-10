Clienta de gimnasio donde ocurrió asesinato en Cartago narra cómo el crimen le arrebató el sueño y la paz

Una de las clientas del gimnasio donde ocurrió el asesinato de un hombre mientras entrenaba, aseguró que quienes estaban en el lugar vivieron minutos de terror y que el hecho les robó la paz quién sabe por cuánto tiempo.

La mujer relató que ella estaba tomando agua cuando escuchó los disparos y vio que las otras personas corrieron.

Jeffrey Araya, fue asesinado mientras entrenaba en un gimnasio del centro de Cartago. (Foto: /Foto: cortesía)

“Fue algo impresionante lo que ocurrió, anoche no podía dormir por más que lo intentara, lo feo de lo que ocurrió, el dolor para cualquier familia al ver ese video, yo no pude acercarme al muchacho de lo consternada que estaba, fue algo fulminante, pudo haber ocurrido una tragedia más grande, otro de los amigos me dijo que él pensó que nos iban a disparar a los demás”, dijo la joven.

Cartago: Clausuran temporalmente gimnasio donde ocurrió crimen (Silvia Coto/Silvia Coto)

La víctima fue identificada por el OIJ como Jeffry Araya, de 34 años, conocido como “Saya”, quien tenía antecedentes policiales.

“Lo conocía de vista porque uno viene aquí y se saluda de lejos, o intercambia unas cuantas palabras cuando espera para usar una máquina, pero desconozco a qué se dedicaba o algo más sobre su vida”, comentó.

La joven indicó que no pudo volver a entrenar debido a los nervios y que dejará pasar unos días para regresar al lugar.

Cartago: Clausuran temporalmente gimnasio donde ocurrió crimen (Silvia Coto/Silvia Coto)

“Se volvió imposible sentirse seguro en cualquier lugar, yo ayer salí de mi trabajo, me vine al gimnasio y uno está aquí tranquilo, jamás imaginando que algo así ocurra. Viendo el video, el pistolero entró y la verdad no despertó la sospecha de nadie, y por dicha nadie lo vio porque capaz se da un forcejeo y esto termina peor”, expresó.

En el gimnasio hay un letrero de que es prohibido entrar con casco. Fotos: Silvia Coto (Silvia Coto/Silvia Coto)

Otra vecina, de apellido Rodríguez, afirmó que la zona es bastante oscura y que se dio cuenta de lo ocurrido al escuchar sirenas.

“Al ratito empezaron a pasar el video de lo que pasó en el gimnasio, nos quedamos impresionados. El nivel de violencia al que se ha llegado es horrible porque ahora uno está en peligro en cualquier lado”, dijo.

Una tercera lugareña, de apellido Castro, aseguró que decidió no ir al gimnasio ayer por cansancio y se sintió agradecida de no estar presente en un momento tan tenso.

“Yo soy muy nerviosa y voy al gimnasio para mantenerme en calma y trabajar la ansiedad. Me di cuenta de lo que pasó y me sentí agradecida de no haber ido porque seguro ante algo así me muero, otras amistades del gimnasio están en shock, ojalá no vuelva a pasar algo así”, señaló.

Clausurado por el momento

El Departamento de Patentes de la Municipalidad de Cartago, junto con la Policía Municipal, realizó la clausura temporal del gimnasio Vitafuerte Fitness Center Cartago como medida preventiva, mientras las autoridades judiciales desarrollan la investigación.

El OIJ confirmó que el homicidio se registró cuando un hombre armado ingresó al gimnasio y disparó en múltiples ocasiones contra la víctima, quien falleció en el sitio.

Tras el ataque, el sospechoso huyó y aún no ha sido localizado. Un video de las cámaras de seguridad fue una de las evidencias más importante.

El gimnasio se pronunció en redes sociales expresando solidaridad con las personas afectadas y lamentando lo sucedido.

El crimen quedó grabado. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

“Buenas, hoy queremos dirigirnos a ustedes con un profundo respeto a raíz del lamentable hecho que ocurrió en nuestra sede en Cartago. Lamentamos profundamente lo sucedido y también queremos expresar nuestra solidaridad a todas las personas afectadas”, indicó el gimnasio en su mensaje.

En el comunicado, Vitafuerte Fitness Center señaló que este tipo de situaciones reflejan una realidad de violencia que se vive actualmente en el país y que ningún espacio, público o privado, está completamente exento de hechos similares.

Asimismo, la empresa aseguró que desde el primer momento ha colaborado con las autoridades correspondientes, brindando toda la información requerida dentro del marco legal.

La clausura del gimnasio se mantendrá de manera temporal a la espera de los resultados de las investigaciones judiciales.