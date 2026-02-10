Esto dicen en gimnasio de Cartago donde un hombre fue brutalmente asesinado

El gimnasio Vitafuerte Fitness Center Cartago se pronunció públicamente luego del homicidio ocurrido la noche del lunes dentro de sus instalaciones, un hecho que generó conmoción entre clientes y vecinos del centro de la provincia.

LEA MÁS: Video muestra cómo ocurrió asesinato de hombre mientras que entrenaba en gimnasio

Gimnasio expresa solidaridad y confirma colaboración con autoridades

Un hombre de aproximadamente 3O años falleció la noche de este lunes tras sufrir un ataque armado en el centro de Cartago. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Por medio de un video difundido en sus plataformas, la administración del centro deportivo lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con todas las personas afectadas por el hecho violento.

“Buenas, hoy queremos dirigirnos a ustedes con un profundo respeto a raíz del lamentable hecho que ocurrió en nuestra sede en Cartago. Lamentamos profundamente lo sucedido y también queremos expresar nuestra solidaridad a todas las personas afectadas”, indicó el gimnasio en su mensaje.

En el comunicado, Vitafuerte Fitness Center señaló que este tipo de situaciones reflejan una realidad de violencia que se vive actualmente en el país y que ningún espacio, público o privado, está completamente exento de hechos similares.

Asimismo, la empresa aseguró que desde el primer momento ha colaborado con las autoridades correspondientes, brindando toda la información requerida dentro del marco legal mientras el caso permanece bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

LEA MÁS: Dos personas son asesinadas en un carro y otras dos luchan por sus vidas

El gimnasio también informó que mantendrá su horario regular, de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, y agradeció la comprensión, el respeto y el apoyo recibido por parte de su comunidad ante una situación que calificaron como especialmente sensible.

El homicidio ocurrió cuando un sujeto armado ingresó al gimnasio y disparó en múltiples ocasiones contra un hombre, quien falleció en el sitio. El sospechoso logró huir y el caso continúa en investigación.

Jeffrey Araya fue la víctima de 34 años. (Jeffrey Araya. /Jeffrey Araya.)