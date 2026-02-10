Dos personas son asesinadas en un carro y otras dos luchan por sus vidas

Un ataque armado ocurrido la madrugada de este martes en Guadalupe de Cartago dejó un saldo de dos personas fallecidas y dos más en condición crítica, confirmó la Cruz Roja.
Según el reporte oficial, la alerta ingresó a las 12:38 a. m., cuando los cuerpos de emergencia fueron despachados a atender a cuatro pacientes que se encontraban dentro de un vehículo y que habían sido atacados a balazos.
Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que dos de las víctimas ya no presentaban signos vitales, mientras que las otras dos fueron estabilizadas en condición crítica y trasladadas de urgencia al hospital Max Peralta, en Cartago.
La escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública y del OIJ, que asumieron la investigación para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables