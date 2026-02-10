Sucesos

Dos personas son asesinadas en un carro y otras dos luchan por sus vidas

Las cuatro personas viajaban dentro de un vehículo cuando fueron atacadas a balazos

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un ataque armado ocurrido la madrugada de este martes en Guadalupe de Cartago dejó un saldo de dos personas fallecidas y dos más en condición crítica, confirmó la Cruz Roja.

Según el reporte oficial, la alerta ingresó a las 12:38 a. m., cuando los cuerpos de emergencia fueron despachados a atender a cuatro pacientes que se encontraban dentro de un vehículo y que habían sido atacados a balazos.

Cruz Roja
Cruz Roja (Cruz Roja)

Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que dos de las víctimas ya no presentaban signos vitales, mientras que las otras dos fueron estabilizadas en condición crítica y trasladadas de urgencia al hospital Max Peralta, en Cartago.

La escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública y del OIJ, que asumieron la investigación para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
terrorcartagohomicidioataque armadofallecidos carro
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.