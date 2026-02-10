Dos personas son asesinadas en un carro y otras dos luchan por sus vidas

Un ataque armado ocurrido la madrugada de este martes en Guadalupe de Cartago dejó un saldo de dos personas fallecidas y dos más en condición crítica, confirmó la Cruz Roja.

Según el reporte oficial, la alerta ingresó a las 12:38 a. m., cuando los cuerpos de emergencia fueron despachados a atender a cuatro pacientes que se encontraban dentro de un vehículo y que habían sido atacados a balazos.

Cruz Roja (Cruz Roja)

Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que dos de las víctimas ya no presentaban signos vitales, mientras que las otras dos fueron estabilizadas en condición crítica y trasladadas de urgencia al hospital Max Peralta, en Cartago.

La escena quedó bajo custodia de la Fuerza Pública y del OIJ, que asumieron la investigación para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables